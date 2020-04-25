Коронавирус в Волгограде: число больных перевалило за двести человек

25 Апр 2020 2020-04-25T13:40:11+03:00

За сутки в Волгоградской области плюс 26 человек с диагнозом COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки к 25 апреля 2020 года в Волгоградской области добавилось 26 заболевших

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Число заболевших коронавирусом неустанно растет день за днем. В России к 25 апреля 2020 года зарегистрировано уже 74 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За минувшие сутки – плюс 8,7%. Увеличилось число заболевших и в Волгоградской области – сразу плюс 26 человек. Итого в Волгоградской области уже 212 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По данным на утро 25 апреля, лабораторные исследования лиц, контактировавших с заболевшими, коронавирус не обнаружили, обследование и наблюдение будет продолжено, - добавляют в оперативном штабе Волгоградской области.

Ситуация, как видите, ухудшается. Ровно месяц назад в Волгоградской области был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции, а сегодня в больницах уже более полутысячи пациентов, с подозрением на COVID-19. Если точнее - 554 взрослых волгоградца и 26 детей.

- Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2431 человек, - сообщают в оперштабе.

Всего на 14-дневном карантине с начала эпидемии в Волгоградской области уже побывали 9215 человек.

В России только за последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 5 966 в 83 регионах (в их числе без клинических проявлений 2 915 (48,9%)). Каждый день кто-то умирает от этого нового вируса. В Волгоградской области пока 5 летальных случаев, в России их уже 680 человек.

К счастью, большая часть зараженных все-таки благополучно справляются с коронавирусом и вылечиваются. За минувшие сутки в России из больниц выписали 726 человек, в Волгоградской области выздоровели 34 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU