Коронавирус в Волгоградской области: плюс два района

25 Апр 2020 2020-04-25T18:01:41+03:00

По данным на 25 апреля 2020 в Волгоградской области 212 зараженных коронавирусом в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине и 27 районах

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Похоже для коронавируса не существует запретов и ограничений: он медленно, но уверенно расширяет свою географию охвата в России в целом и в нашем регионе в частности. На 25 апреля 2020 года в Волгоградской области заболело уже 212 человек. За последние сутки COVID-19 установил у нас рекорд – сразу плюс 26 заболевших. Это самая высокая цифра с момента регистрации первого пациента с коронавирусом в Волгограде. С тех пор коронавирусная инфекция проникла уже далеко за пределы областного центра – уже есть инфицированные в Волжском, Михайловке, Урюпинске, Камышине, и 27-ми районах. К 25 апреля в списке «пострадавших» районов добавились Фроловский и Быковский.

В Быковский района коронавирус привез 53-летний мужчина, вернувшийся из Москвы. И пока он там единственный зарегистрированный с COVID-19.

А вот во Фроловском районе сразу четыре человека с положительным диагнозом: трое мужчин – 33, 37 и 46 лет и 30-летняя женщина. Все тоже недавно вернулись из столицы и, почувствовав недомогание, обратились за помощью.

В географии новых пациентов также 4 случая зарегистрировано в Новоаннинском, и Среднеахтубинском районах; по 3 случая в Палласовском и Камышинском; два заболевших в Даниловском и по одному - в Волгограде, Волжском, Урюпинском, Светлоярском, Жирновском и Быковском.

Сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по районам:

Волгоград – 44 Палласовский район - 27, Волжский – 19, Николаевский – 14 (2 умерли), Среднеахтубинский - 12, Камышинский+Камышин - 11, Михайловка - 8 заболевших коронавирусом

Котовский - 6, Новоаннинский - 10, Старополтавский - 6

Городищенский - 5 (1 умер), Кумылженский - 5

Дубовский+Дубовка - 4, Иловлинский – 4, Новониколаевский - 4,

Ленинский - 3, Серафимовичский - 3, Суровикинский - 3, Урюпинский - 4 (1 умер)

Даниловский – 4, Жирновский – 3 (1 умер), Светлоярский - 3

Еланский - 1, Киквидзенский - 1, Клетский - 1, Котельниковский - 1, Руднянский – 1, Быковский – 1.

Пока нет заболевших в 6 районах: Алексеевский, Калачевский, Нехаевский, Октябрьский, Ольховский и Чернышковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU