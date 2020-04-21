2020-04-21T11:25:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: 134 заболевших в регионе

За последние сутки к 21 апреля 2020 в Волгоградской области число количество зараженных COVID-19 выросло на 23 человека и достигло 134 человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Пока число зараженных коронавирусом в Волгограде растет каждый день.Пока число зараженных коронавирусом в Волгограде растет каждый день.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус продолжает шагать по миру. С каждым днем растет число заболевших коронавирусом и в Волгограде, и в области. На утро 21 апреля 2020 года в регионе уже 134 подтвержденных диагноза COVID-19. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 23 человека. В очередной раз побит предыдущий рекорд.

Согласно федеральной статистике, выписанных из больниц переболевших коронавирусом в Волгоградской области пока не прибавилось - 25 человек. Смертельный случай по-прежнему один – умершая в Жирновске женщина, которой заражение коронавирусом подтвердили уже посмертно. Как и от кого она заразилась, санитарным врачам выяснить пока не удалось. Погибшая была сектанткой и эту сторону жизни многие не афишируют. В целом же в регионе среди новых случаев коронавируса в последнее время преобладают завезенные из столицы и заражение внутри семьи.

В целом в России количество заболевших коронавирусом перевалило за 52 тысячи человек. Выписали из больниц 3773 человека, умерли 456.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: за месяц шесть тысяч волгоградцев остались без работы
В Волгограде ежедневно дезинфицируют все магистрали и остановки
Коронавирус в Волгограде: 134 заболевших в регионе
В Волгограде на удочку лжебанкиров попались бизнесвумен, фармацевт и бухгалтер
Запуск поезда из Волгограда в Крым отложили
Четыре пешехода попали под колеса авто на волгоградских дорогах
На трассе Москва - Волгоград водитель врезался в лошадь и погиб
Волгоградский общественник доказал, что входную арку стадиона «Монолит» сносить нельзя
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 апреля 2020: для коронавирусных больных вертолет не дадут
На волгоградцев продолжают составлять протоколы и в области, и в Волгограде
В Волгограде на «Санаторном» начинают заливать фундамент под новую школу
УФАС отменило концерт группы «Серебро» на 9 Мая в Волгограде
В продуктовые наборы для школьников добавили кукурузные хлопья и растительное масло