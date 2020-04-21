Коронавирус в Волгограде: 134 заболевших в регионе

21 Апр 2020 2020-04-21T11:25:55+03:00

За последние сутки к 21 апреля 2020 в Волгоградской области число количество зараженных COVID-19 выросло на 23 человека и достигло 134 человек

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Коронавирус продолжает шагать по миру. С каждым днем растет число заболевших коронавирусом и в Волгограде, и в области. На утро 21 апреля 2020 года в регионе уже 134 подтвержденных диагноза COVID-19. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 23 человека. В очередной раз побит предыдущий рекорд.

Согласно федеральной статистике, выписанных из больниц переболевших коронавирусом в Волгоградской области пока не прибавилось - 25 человек. Смертельный случай по-прежнему один – умершая в Жирновске женщина, которой заражение коронавирусом подтвердили уже посмертно. Как и от кого она заразилась, санитарным врачам выяснить пока не удалось. Погибшая была сектанткой и эту сторону жизни многие не афишируют. В целом же в регионе среди новых случаев коронавируса в последнее время преобладают завезенные из столицы и заражение внутри семьи.

В целом в России количество заболевших коронавирусом перевалило за 52 тысячи человек. Выписали из больниц 3773 человека, умерли 456.

ИСТОЧНИК KP.RU