У жены и четверых детей умершего от коронавируса волгоградца подтвердился COVID-19

Во вторник, 21 апреля, в Волгограде и области диагноз COVID-19 подтвердили еще у 23 человек. Всего зараженных коронавирусом уже 134 человека, умерли двое, вылечились тридцать. Среди новых заболевших – 14 вернувшихся из Москвы и 9 подхвативших вирус от родных и близких. На первом месте по числу новых заболевших коронавирусом Николаевский район – сразу у 11 человек подтвердили диагноз, в том числе один посмертно. COVID-19 подкосил целую семью. Умерший 39-летний мужчина привез заразу из Москвы. А потом заразил коронавирусом свою 31-летнюю жену и четверых детей, младшему из которых только 1 год и 11 месяцев. Остальным – 7, 8 и 12 лет. Сейчас вдова с детьми лежит в областной детской больнице Волгограда.

Напомним, наличие коронавируса умершему 39-летнему жителю Николаевского района подтвердили уже посмертно. Так же было и с умершей в Жирновске женщиной. Они пополнили сразу два списка. По данным оперштаба, умерший официально был безработным. Плоховато ему стало еще 3 апреля, когда он был в Москве. Но к медикам он пошел лишь 13 апреля, когда вернулся домой. Мазок на коронавирус у него взяли в Николаевской ЦРБ и сразу же перевезли в пятую больницу Волгограда, где не смотря на усилия врачей отец четверых детей умер 17 числа.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, также COVID-19 подтвердили у 43-летнего мужчины и 33-летней женщины из Николаевского района, которые ранее контактировали с заболевшим. Еще одна 44-летняя жительница Николаевска, 46-летний и 56-летний мужчины также вернулась из столицы.

Также новые заболевшие коронавирусом есть в Волгограде (2), Волжском (1), Дубовке (1), Палласовском (1), Среднеахтубинском (1), Старополтавском (1) районах. Кроме того первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в трех районах Волгоградской области: Даниловском (2), Ленинском (2), Серафимовичском (1).

Статистика: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 21 апреля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде заболели коронавирусом двое мужчин - 36-летний ездил в столицу, 79-летний заразился от родственника.

В Даниловском районе 53-летний и 57-летний мужчины побывали в Москве, как и двое жителей Ленинского в возрасте 31 и 38 лет, 50-летний мужчина из Палласовского района, 41-летний из Серафимовичского, 19-летний парень из Старополтавского и 31-летний мужчина из Волжского.

А вот 59-летний мужчина из Среднеахтубинского района, 33-летняя жительница Дубовки заразились уже дома от своих близких.

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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