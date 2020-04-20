Коронавирус в Волгоградской области: подробности о 18 новых заболевших

За последние сутки в Волгоградской области прибавилось 18 заболевших коронавирусом, всего 111. Первые инфицированные COVID-19 появились еще в трех районах региона - Руднянском, Котельниковском и Новоаннинском. Теперь коронавирусом охвачены все крупные города и двадцать районов области. По одному новому случаю заражения 20 апреля добавилось в Волжском, Михайловке, Урюпинском, Иловлинском и Среднеахтубинском районах. Сразу по три новых заболевших коронавирусом в Волгограде и Камышине. И четыре новых подтвержденных диагноза - в Палласовском районе. Всего в Палласовке уже 18 зараженных, в полтора раза больше чем в Волжском. Понятно, что в Волгограде инфицированных коронавирусом больше всего – 30 человек на миллионный город.

Только четыре из новых случаев коронавируса - контактные. Все остальные завезены из Москвы. Среди заболевших нет детей, трое женщин - все заразились от близких. При этом лишь у одного из мужчин - пенсионного возраста - контактный способ передачи.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди новых заболевших коронавирусом в Волгограде 33-летняя женщина и 70-летний мужчина. Оба общались с ранее зараженными. А вот мужчины 27 и 42 лет вернулись из Москвы с признаками заболевания и обратились к врачу. Все четверо лежат в пятой больнице.

Среди новых зараженных коронавирусом в Палласовском районе также двое вернувшихся из столицы мужчин. Одному 39 лет, другому 42 года. Один лежит в больнице Ильича, второй в Волжском.

В Камышинском районе от ранее заболевшего коронавирусом мужа заразилась 46-летняя женщина. А 33-летний и 45-летний мужчины обратились к врачам, вернувшись из Москвы. Среди контактных случаев также 57-летняя женщина, проживающая в Среднеахтубинском районе.

34-летний мужчина приехал в Руднянский район из Москвы будучи уже больным коронавирусом. Как и 36-летний волжанин, 31-летний житель Иловлинского района, 33-летний мужчина из Михайловки, 41-летний из Новоаннинского и 45-летний из Котельниковского района. Последний по пути домой из столицы заезжал в Волгоград. Все в пятой больнице.

А вот 70-летний дагестанец ехал на своей машине из Москвы. По дороге ему стало плохо. Как оказалось, он был заражен коронавирусом. Сначала его положили в Новониколаевскую ЦРБ, затем – в изолированный бокс Урюпинской ЦРБ, а уже оттуда перевезли в больницу Ильича.

По данным Роспотребнадзора, в среднем в Волгоградской области уровень заболеваемости на 20 апреля составляет 4.43 на 100 тысяч населения. Это в несколько раз меньше, чем в среднем по стране. Хотя темпы прироста за последние два дня +17,7% и +18,9% соответственно.

- Мы видим, показатели заболеваемости в области увеличиваются. [Коронавирус COVID-19] - это воздушно-капельная инфекция. У нее высокая контагиозность. Естественно, будут такие случаи, когда не будет установлено, где человек и когда заразился. Уже вся Москва не знает, каким образом происходит заражение. Пока у нас таких случаев таких один-два. Мы пока еще не перешли в эту стадию – никто не знает, возможно завтра это произойдет, - говорит главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Статистика по заболевшим коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 20 апреля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Роспотребнадзоре напоминают, что все приехавшие в регион должны в обязательном порядке отсидеть 14 дней на карантине.

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