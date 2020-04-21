Подробности о втором умершем с коронавирусом в Волгограде: 39-летний мужчина вовремя обратился к врачу

К 21 апреля в Волгоградской области число заболевших коронавирусом достигло 134 человек. Только за последние сутки подтвердили диагноз еще у 23 пациентов. Снова своеобразный анти-рекорд. Тем более, что один из новых случаев - летальный. Это уже вторая смерть от коронавируса в Волгограде. Как рассказал на брифинге замглавы облздрава Николай Алимов, умер мужчина 39-летнего возраста из Николаевского района. Он работал в сельском хозяйстве в своем районе, своевременно обратился к врачу при первых симптомах. Сначала был на поддержке кислородом, потом его перевели на ИВЛ. Но спасти мужчину не удалось. И снова коронавирус подтвердили посмертно. До этого первый летальный случай был зафиксирован в Жирновском районе Волгоградской области.

- Пациент этот лежал в пятой больнице. На прошлой неделе произошел летальный исход. Сейчас мы уже получили подтверждение из референс-центра, - рассказал Николай Алимов. - Серьёзных сопутствующих заболеваний у него не было. Заболеть и умереть может любой человек. Отмечу, сам вирус причиной смерти быть не может. Это ложное убеждение, что это что-то страшное. Всегда является причиной смерти одно из осложнений, чаще всего и в данном случае - это пневмония, дыхательная недостаточность, невозможность дыхания и далее летальный исход. Так в данном случае все и произошло.

По данным оперштаба, умерший официально был безработным. Недомогание он почувствовал еще 3 апреля, будучи в Москве. Но в больницу обратился лишь спустя десять дней - 13 апреля, когда уже вернулся домой. Мазок на коронавирус у него взяли в Николаевской ЦРБ и сразу же, не дожидаясь получения результатов теста, перевезли в пятую больницу Волгограда. Смерть наступила спустя несколько дней на ИВЛ - 17 апреля.

Всех, с кем общался умерший и кого мог заразить, определили. Все они сейчас под наблюдением медиков. Диагноз коронавирус подтвердили еще у десяти жителей района. Среди них - жена и четверо детей умершего.

Зафиксированы новые заболевшие коронавирусом на 21 апреля в Волгограде, Волжском, Палласовке, Дубовке, Средней Ахтубе, Старополтавском районе области. Первые случаи заражения COVID-19 подтверждены в Даниловке, Ленинском, Серафимовичском и Николаевском районе (умерший мужчина). В основном среди новых заболевших те, кто побывал в столице, остальные заразились от родных и близких.

В перепрофилированных в госпитали больницах Волгограда на сегодня лежат уже почти пять сотен человек с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом. Среди пациентов сейчас 457 взрослых и 16 детей.

- Ситуация под контролем. Пока можем отследить в каждом случае, откуда пошло заражение. Время зависит от сложности расследования, - говорит Алимов. - Достаточно коек [для пациентов с коронавирусом и подозрением на него], которые мы сейчас развернули. Даже если увеличится поток пациентов, у нас есть куда их госпитализировать. Определен порядок для разных категорий, будь то пневмония или подозрение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/774484" frameborder="0"></iframe> О втором умершем от коронавируса пациенте и ситуации в Волгоградской области в целом.Екатерина СИМОХИНА

За минувшие сутки в больницах прибавилось пациентов - плюс 75 человек. 25 человек выписали. Лишь у нескольких из них был установлен COVID-19. Больше всего среди пациентов волгоградских госпиталей больных с пневмонией - триста человек. Десять из них сейчас находятся на аппаратах ИВЛ. Пока лишь у трех больных с пневмонией подтвержден диагноз коронавирус.Все они в тяжелом состоянии.

Количество полностью выздоровевших волгоградцев с COVID-19 выросло на пять человек, выписали из больниц уже 30 человек. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 1706 человек. Еще вчера карантинщиков было почти на две сотни меньше.

По сравнению с соседними регионами ситуация с коронавирусом в Волгоградской области менее напряженная. В целом по стране уже более 52 тысяч заразившихся коронавирусом, 3773 вылеченных и 456 смертей.

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