Санавиация не будет доставлять пациентов с коронавирусом в Волгоград

20 Апр 2020 2020-04-20T14:26:15+03:00

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На сегодняшний день только один пациент из 111 заболевших коронавирусом в Волгоградской области лежал в ЦРБ, хотя на долю сельских районов приходится уже 70 человек с COVID-19. Это умершая женщина в Жирновске, которой диагноз коронавирус подтвердили уже посмертно. Всех остальных пациентов на специальных каретах скорой помощи сразу доставляют в Волгоград, как только приходит первый, еще не подтвержденный результат с подозрением на коронавирус. Это же касается и пневмоний. При этом везут зараженных коронавирусом по нескольку часов на машинах и из Урюпинска, и из Палласовки, где диагноз подтвердили уже 18 жителям. Как рассказал «КП-Волгоград» заместитель руководителя облздрава Николай Алимов, санавиацию для перевозки пациентов с коронавирусом в Волгоградской области использовать не будут. У нас в регионе всего один вертолет.

- Риск положить единственную авиационную бригаду слишком высок, потому что мы тогда вертолета вообще лишимся. Его мы продолжим использовать для экстренных случаев, которые не связаны с «ковидом», - отметил Алимов.

- Да и необходимости такой не было, не было пациентов в тяжелой форме, - добавила главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

В ближайшее время комитет здравоохранения разработает порядок, который определит, в каких случаях карету скорой помощи в районы Волгоградской области будут присылать из больницы №25, а в каких случаях для перевозки заболевших коронавирусом будут использовать машины ЦРБ.

- Это зависит от того, какие ресурсы имеются в ЦРБ. Дальше будем продолжать [перевозить пациентов с COVID-19] также, только разделим ответственность, - подчеркнул Николай Алимов.

В комитете здравоохранения отмечают, что каждую скорую после перевозки зараженного коронавирусом или подозреваемого в этом пациента тут же в больницах полностью обрабатывают и только после этого бригада продолжает работу. У медиков, работающих с инфицированными, есть специальное снаряжение.

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ИСТОЧНИК KP.RU