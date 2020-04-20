2020-04-20T18:00:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: 111 заболевших, 7 человек на аппаратах ИВЛ

Руководители облздрава и Роспотребнадзора рассказали о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 апреля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В коронавиурсных госпиталях уже 416 волгоградцев.В коронавиурсных госпиталях уже 416 волгоградцев.Фото: Андрей АБРАМОВ
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К 20 апреля в Волгограде и области число заболевших коронавирусом достигло уже 111 человек. Число подтвержденных случаев растет с каждым днем, только за последние сутки прирост составил плюс 18 человек. Коронавирус проник уже в 20 районов Волгоградской области. С пятницы прирост составил 49 человек - почти вдвое. Снова коронавирус бьет рекорды, хотя в Волгограде они пока и небольшие. Растет и число пациентов коронавирусных госпиталей. По словам замруководителя комитета здравоохранения региона Николая Алимова, в больницах на сегодняшний день 429 пациентов - 416 взрослых и 13 детей. Это и 85 заболевших коронавирусом, и те, у кого диагноз подтвержден предварительно, и пациенты с пневмонией.

- В реанимации на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких) всего 7 больных у нас находится. Опять же, это не только "ковид". Это два пациента в пятой больнице и в четвертой больнице у нас пять пациентов [с пневмонией], - рассказал Алимов.

При этом только у двоих из семи тяжелых пациентов подтвержден коронавирус. Среди них 39-летний мужчина и 78-летняя бабушка - самая старшая из пациентов с COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 20.04.2020.Екатерина СИМОХИНА

В общем числе пациентов с подозрением на коронавирус в Волгограде учли и 291 заболевшего пневмонией. Из них подозрение на COVID-19 только у 24 человек. Лечат волгоградцев с пневмонией теперь не только в пневмоцентре в больнице №4, но и в госпитале ветеранов войн, в 16-й больнице в Волгограде, в горбольнице №2 Волжского.

- 61,3 процента заболеваний коронаврусом протекает в виде ОРВИ в легком виде. У 24,3% заболевших коронавирус протекает вообще без признаков. Средней тяжести - 11,7% случаев. На тяжелые случаи приходится 2,7% от общего числа – это три пациента, - рассказала главный санитарный врач Ольга Зубарева.

Статистика коронавируса в Волгоградской области.

Статистика коронавируса в Волгоградской области.

18% ПРОЦЕНТОВ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В ВОЛГОГРАДЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ

Большая часть заболевших коронавирусом волгоградцев в возрасте от 30 до 60 лет - таких пациентов более 50 процентов. И 18% зараженных коронавирусом приходится на людей старше 60 лет.

- Эта категория лиц нас очень волнует, - признается Ольга Зубарева.

На домашнем карантине под наблюдением медиков на сегодня уже 1521 человек. Сделали тесты на коронавирус более 15,5 тысячи человек. Чем больше исследований, тем больше выявляемость, говорят санитарные врачи.

На первом месте по заболеваемости в Волгоградской области идет Волгоград - 30 заболевших коронавирусом. Стремительно догоняет областной центр Палласовский район - там уже 18 зараженных. В Волжском добавился еще один заболевший - итого 12 человек с коронавирусом. В Среднеахтубинском и Камышинском районах по 7 заболевших. Следом идет Кумылженский район - 5 подтвержденных диагнозов. Там двое приехавших заразили свои семьи (подробности).

- Во многих регионах уже есть очаги заболевания на производстве и в медицинских организациях. У нас такого пока нет, - отмечает руководитель Роспотребнадзора.

Удалось пока избежать заражения и волгоградским медикам, которые работают с коронавирусом на передовой. На 20 апреля - ни одного подтвержденного диагноза у врачей.

Выписались из больниц уже 25 переболевших коронавирусом волгоградцев, в том числе восемь детей и подростков.

Всего в России уже более 47 тысяч инфицированных коронавирусом.

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Санавиация не будет доставлять пациентов с коронавирусом в Волгоград

Единственную бригаду врачей и экипаж не будут подвергать риску. Пациентов даже за 400 километров будут везти на скорых (подробности).

Подробности о новых 18 заболевших коронавирусом

Лишь четверо контактные, остальные заболели в столице (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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