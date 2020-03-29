Коронавирус в Волгограде, новости на 29 марта 2020: за сутки плюс 356 человек попали под наблюдение
Оперативный штаб опубликовал данные на 29 марта 2020 года по заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области. В больницах остаются 4 человека с таких диагнозом, новых случаев пока не выявлено. Под наблюдение за сутки попали сразу 356 человек. Большинство из них вернулись из заграничных поездок. Всего на карантине находится 2 226 волгоградцев, сначала эпидемии же под наблюдением было 2643. 427 успешно прошли двухнедельную самоизоляцию – коронавируса у них не нашли.
В больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся на 29 марта 2020 года 43 человека, среди них 10 детей. За сутки прибавилось пять новых пациентов. У них есть симптомы вирусного заболевания, они имели риск заразиться во время поездок и при контактах, поэтому им взяли анализ на COVID-19. Сейчас медики ждут результаты исследований.
Лаборатория Консультативно-диагностической поликлиники № 2 за сутки сделала 60 исследований на коронавирус. Всего там обследовали 469 человек.
В России на 29 марта 2020 года зафиксировано 1264 случая заболевания COVID-19, погибли 4 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU