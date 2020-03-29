В Волгограде полицейские следят, закрыты ли кафе и просят пенсионеров вернуться домой

29 Март 2020 2020-03-29T17:53:18+03:00

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В Волгограде, как и по всей стране, идет второй день самоизоляции. Кто-то выполняет все предписания медиков и властей, кто-то игнорирует требования, не задумываясь о последствиях. Вразумить таких сейчас пытается полиция. Стражи порядка обходят улицы и просят пенсионеров вернуться домой, ведь именно люди 65+ находятся в особой группе риска. Кстати, под ударом и молодежь. В той же Москве 33,5 процента заболевших – это молодые люди от 18 до 34 лет.

Смотрят полицейские и за тем, закрыты ли бутики с одеждой, развлекательные центры, кафе, рестораны.

Участковые обходят квартиры, чтобы проверить режим самоизоляции у вернувшихся из-за границы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Также на особом контроле и те, кто официально находятся на карантине, таковых сейчас 2226 человек. К сожалению, кто-то после отпуска решил съездить к родным или добраться до магазина. Но делать это категорически запрещено. Кстати, полицейские проверяют машины по специальной базе, в которую занесены авто, принадлежащие волгоградцам на самоизоляции.

Машины пробивают по специальной базе и выясняют, нарушен ли карантин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полицейские напоминают о соблюдении карантинных мер. Даже если вы не контактировали с заболевшими и не приехали из-за границы для вашей же безопасности лучше остаться дома. Так вы поможете и себе и другим. В случае повышения температуры и появления симптомов ОРВИ следует вызвать врача на дом или «скорую».

Напомним, на 29 марта в Волгоградской области четырем волгоградцам поставили официальный диагноз коронавирусная инфекция. Под наблюдением в больницах находятся 43 человека, на карантине - 2226 волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU