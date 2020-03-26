Короновирус в Волгограде: в больницах 26 взрослых и 6 детей

26 Март 2020 2020-03-26T12:31:01+03:00

На карантине по коронавирусу в Волгограде в самоизоляции на дому еще 869 человек

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Число заразившихся коронавирусом в России на 26 марта достигло уже 840 человек. Зараза расползлась по 56 регионам. Больницы Волгограда готовятся к наплыву заболевших коронавирусом, но пока в регионе по-прежнему один заразившийся. Ситуация под контролем, а число карантинщиков растет с каждым днем. На сегодняшний день под подозрением на коронавирус в Волгограде более 900 человек. 869 волгоградцев находятся на домашнем карантине. В полтора раза выросло число пациентов инфекционных больниц. Всего в боксах сейчас 32 человека, в том числе 26 взрослых и 6 детей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, всего в Волгограде под наблюдением побывало 1239 человек, выписали с карантина уже 370 вернувшихся из-за границы. За последние сутки 124 теста на коронавирус взяли у 69 пациентов. Всего обследовали 1209 человек, некоторых - повторно. В целом волгоградские эпидемиологи провели 1588 исследований на коронавирус. Пока подтвердился диагноз лишь у одной волгоградки, вернувшейся из Дубая. У ее ребенка-подростка, который тоже отдыхал в Эмиратах, отрицательный результат, как и у супруга.

С сегодняшнего дня пациентов с подозрением на коронавирус будут отвозить сначала отвозить в госпиталь, развернутый на базе Волгоградской областной клинической больницы №3. И лишь волгоградцы с подтвержденным диагнозом будут попадать в инфекционку.

«Горячая линия» по коронавирусу - 8-800-200-86-76.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU