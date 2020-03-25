В Волгограде создан оперативный штаб по коронавирусу

25 Март 2020 2020-03-25T10:50:37+03:00

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В Волгограде создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Это сделано для того, чтобы максимально быстро координировать действия местных и федеральных органов власти, а также оперативных служб в вопросах профилактики и борьбы с COVID-19. Он будет работать в круглосуточном режиме.

Возглавил штаб глава города Виталий Лихачев. Также в него вошли руководители структурных и территориальных подразделений муниципалитета.

- По мере необходимости к его деятельности будут привлекаться различные эксперты, - добавляют в администрации Волгограда.

Напомним, что в Волгоградской области с 16 марта введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. В связи с чем в региона отменили массовые мероприятия, учебные заведения перевели на дистанционное обучение, закрыты театры, музеи, библиотеки, а органы местного самоуправления переведены в круглосуточный режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU