В Волгограде создан оперативный штаб по коронавирусу
В Волгограде создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Это сделано для того, чтобы максимально быстро координировать действия местных и федеральных органов власти, а также оперативных служб в вопросах профилактики и борьбы с COVID-19. Он будет работать в круглосуточном режиме.
Возглавил штаб глава города Виталий Лихачев. Также в него вошли руководители структурных и территориальных подразделений муниципалитета.
- По мере необходимости к его деятельности будут привлекаться различные эксперты, - добавляют в администрации Волгограда.
Напомним, что в Волгоградской области с 16 марта введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. В связи с чем в региона отменили массовые мероприятия, учебные заведения перевели на дистанционное обучение, закрыты театры, музеи, библиотеки, а органы местного самоуправления переведены в круглосуточный режим работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU