2020-03-24T10:02:19+03:00
Общество

Коллеги убитого в Волгограде полицейского почтили его память минутой молчания

25 марта Владимира Тафинцева похоронят в Краснооктябрьском районе
Юлия Данильченко
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Сегодня, 24 марта, на оперативном совещании волгоградские полицейские почтили минутой молчания память погибшего на службе старшего сержанта Владимира Тафинцева.

- От имени руководства, сотрудников Волгоградского гарнизона полиции выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего полицейского. Прошу почтить его память минутой молчания, — сказал врио начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Сергей Богачук.

Напомним, 22 марта Владимир Тафинцев задержал рецидивиста, который был в стоянии наркотического опьянения. Тот достал нож и ударил в сердце, рана оказалась смертельной. Полицейского похоронят 25 марта. Сначала состоится прощание, оно начнется в 11:30 в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки №74. В 12:30 в храме Сергия Радонежского в центре города-героя пройдет отпевание, которое проведет отец Александр Пржегорлинский. Тело предадут земле на кладбище в Краснооктябрьском районе по улице Хрустальная после отпевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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