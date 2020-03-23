Волгоградского полицейского, ценой жизни спасшего прохожую, наградят посмертно

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев внесет представление президенту страны о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева. К сожалению, посмертно. Мужчина ценой своей жизни спас жительницу Волгограда, на которую напал грабитель

Все произошло в Дзержинском районе Волгограда. Двое полицейских отдельной роты по охране объектов находились на службе, когда услышали крик женщины. Она просила помощи – за ней гнался грабитель и пытался отобрать золото. Владимиру Тафинцеву удалось догнать преступника. Вместе с напарником он повел его на КПП для проверки документов и установления личности. На пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта. Полицейский умер от потери крови на месте.

Убийцу задержали. Он приехал в Волгоград на заработки из одного из областных сел. До этого мужчина уже отсидел срок по пяти статьям. Теперь ему грозит тюрьма за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Владимир Тафинцев пришел в полицию в 2009 году – после вуза и службы в армии. В 2012 году он получил звание старший сержант полиции.

Его коллеги скорбят об утрате. По словам товарищей, он был неравнодушным человеком и на службе и вне ее. Готов был прийти на помощь в любой момент. Что и еще раз доказал в этот понедельник, когда погнался за грабителем.

У погибшего полицейского остались жена и маленькая дочь.

- Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Тафинцева, - подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.