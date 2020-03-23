2020-03-23T16:33:32+03:00
Происшествия

Убитый в Волгограде полицейский защищал прохожую от грабителя

У Владимира Тафинцева осталась жена и ребенок
Юлия Данильченко
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Мужчина набросился внезапно.Мужчина набросился внезапно.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сейчас здание волгоградского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции окружено оперативниками и следователями-криминалистами. Около двух часов дня 23 марта здесь произошло убийство старшего сержанта ППС – 36-летнего Владимира Тафинцева.

Сотрудники отдельной комендантской роты по охране объектов находились в Дзержинском районе Волгограда. На улице Землячки к Владимиру Тафинцеву и его коллегам подбежала взволнованная женщина: неизвестный мужчина гнался за ней и требовал отдать золото. Стражи порядка ринусь вслед. Действительно, у здания УЭБиПК они увидели подозреваемого, который, видя погоню, пытался проникнуть на охраняемую территорию

- Однако Владимир Тафинцев задержал его, - рассказали в МВД.

Мужчину повели ка КПП, чтобы проверить документы, установить его личность и решить, что делать дальше.

- Во время проверки на контрольно-пропускном пункте административного здания мужчина достал нож и нанес им удар по телу старшего сержанта полиции. От полученного ранения пострадавший скончался, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

48-летнего убийцу задержали. Им оказался безработный житель одного из сел Волгоградской области. В отношении нападавшего, который был судим по пяти различным статьям, уже возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ – «посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Мотив преступника пока неясен. Этим делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по области.

У Владимира Тафинцева осталась жена и несовершеннолетний ребенок.

- Руководство МВД России выражает соболезнования родным Владимира Тафинцева, - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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