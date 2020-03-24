В Волгограде простятся с убитым на службе Владимиром Тафинцевым

24 Март 2020 2020-03-24T09:34:48+03:00

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Жизнь 35-летнего старшего сержанта Владимира Тафинцева оборвалась 22 марта: полицейского жестоко убил рецидивист, которого он задержал. За это Владимира посмертно представят к госнаграде. Многие знали его как честного и порядочного человека. Семья регулярно посещала храм Сергия Радонежского, где 25 марта в 12:30 и пройдет отпевание. Его проведет отец Александр Пржегорлинский.

Проститься с Владимиром Тафинцевым и поддержать его семью сможет любой – двери храма открыты. Известно, что у полицейского осталась семья – молодая супруга Ирина и полуторагодовалая доченька Маша.

- Кто знал (и кто не знал) Владимира и Ирину – приходите на отпевание. Это единственное, чем мы можем сейчас Ирину и ее близких поддержать. Помяните раба Божия Владимира. Помолитесь об Ирине с Марией и их близких, - обратились к волгоградцам в храме Сергия Радонежского.

После отпевания состоятся похороны.

ИСТОЧНИК KP.RU