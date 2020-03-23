Волгоградцев из-за коронавируса не принимают службы ЖКХ

23 Март 2020 2020-03-23T15:38:07+03:00

Все обращения в управляющие компании, ИВЦ ЖКХ и ТЭК и концессии можно отправить по почте

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В Волгограде из-за угрозы коронавируса закрываются офисы управляющих компаний. «Вы можете написать нам по электронной почте, также звоните по телефонам…», - висят объявления на закрытых дверях. Просят не приходить и другие коммунальщики, минимизировать посещения советуют «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения». С 23 марта на особый режим работы переходят и участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

- С 23.03.2020 временно приостановлен очный прием граждан на участках по работе с населением, - сообщили «КП-Волгоград» в Информационно-вычислительном центре ЖКХ и ТЭК.

Обращение можно отправить по почте: 400001, Волгоград, ул. Циолковского, 9А, офис 7; на e-mail: info@ivc-gkh.ru; оставить заявку можно на сайте ivc34.ru, в личном кабинете или кинуть в ящик для заявлений на участке.

Напомним, на утро 23 марта в России зараженных коронавирусом было уже 438. В Волгоградской области случаев заболевших нет. На карантине на дому остаются 673 человека, еще 26 волгоградцев больницах.

Изменили режим работы также ФНС, суды, МФЦ, антимонопольная служба, фонд капремонта и даже Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU