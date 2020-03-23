Волгоградцев из-за коронавируса не принимают службы ЖКХ
В Волгограде из-за угрозы коронавируса закрываются офисы управляющих компаний. «Вы можете написать нам по электронной почте, также звоните по телефонам…», - висят объявления на закрытых дверях. Просят не приходить и другие коммунальщики, минимизировать посещения советуют «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения». С 23 марта на особый режим работы переходят и участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
- С 23.03.2020 временно приостановлен очный прием граждан на участках по работе с населением, - сообщили «КП-Волгоград» в Информационно-вычислительном центре ЖКХ и ТЭК.
Обращение можно отправить по почте: 400001, Волгоград, ул. Циолковского, 9А, офис 7; на e-mail: info@ivc-gkh.ru; оставить заявку можно на сайте ivc34.ru, в личном кабинете или кинуть в ящик для заявлений на участке.
Напомним, на утро 23 марта в России зараженных коронавирусом было уже 438. В Волгоградской области случаев заболевших нет. На карантине на дому остаются 673 человека, еще 26 волгоградцев больницах.
Изменили режим работы также ФНС, суды, МФЦ, антимонопольная служба, фонд капремонта и даже Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU