В Волгограде Роспотребнадзор приостановил прием и проверки

23 Март 2020 2020-03-23T12:21:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Все больше учреждений в Волгограде и области переходят на закрытый режим работы из-за коронавируса. МФЦ и налоговая принимают по записи, фонд капремонта и УФАС ушли в онлайн. Объявил о прекращении проверок и приема граждан из-за угрозы распространения COVID-19 и региональный Роспотребнадзор.

- С 23 марта 2020 года в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области временно не осуществляется личный прием граждан, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

Также санитарные врачи до 1 мая 2020 года приостанавливают все ранее назначенные плановые проверки и не будут назначать новые. Исключение составят внеплановые проверки по жалобам волгоградцев, в которых речь идет о причинении вреда жизни, здоровью и чрезвычайных ситуациях. Продолжит Роспотребнадзор и выдавать разрешения и лицензии.

Письменные обращения в Роспотребнадзор можно направить по адресу: 400005, Волгоград, пр. Ленина, 50 Б, и по адресам территориальных отделов.

В электронном виде заявления и жалобы принимают на сайте ведомства - 34.rospotrebnadzor.ru. Консультацию можно получить по номеру - 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU