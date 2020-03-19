«Вся морда в бананах»: обезьянка и львенок, спасенные полицией Волгограда, обживаются в Крыму

19 Март 2020 2020-03-19T17:21:44+03:00

Приключения львенка и обезьянки из Волгограда завершились - теперь у них есть дом в Крыму.

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Приключения львенка и мартышки, которых спасли из рук контрабандиста волгоградские полицейские, подошли к концу. Теперь у них есть дом в Крыму, заботливые руки и вкусная еда. Животных благополучно доставили из Волгограда в Бахчисарай, где их уже ждали в парке под названием «Крым в миниатюре».

«Вот такая клетка – новая и достаточно просторная у львенка», - показывает заместитель директора парка на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/767506" frameborder="0"></iframe> Львенок, спасенный волгоградскими полицейскими, осваивается в новом доме.

Львенок Марик, за которым волгоградские ветеринары ухаживали полтора месяца пока искали ему постоянное место жительства, уже неторопливо жует мясо с новой миски.

- Он пока еще рычит, но к себе подпускает, - говорят работники зоопарка. Уверяют: «Освоится!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/767507" frameborder="0"></iframe> В крымском зоопарке львенку из Волгограда подготовили новый вольер и вкусный обед.

Белоносая мартышка тоже хорошо перенесла дорогу, и на новом месте, судя по аппетиту, ей тоже нравится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/767510" frameborder="0"></iframe> Мартышке, спасенной волгоградскими полицейскими, новый дом в Крыму пришелся по душе.

«Аппетит хороший, вся морда в бананах, а жует орешки. Сидит в отдельном домике, так что все у нее хорошо», - успокаивают волгоградцев крымчане, подтверждая слова видео.

Напомним, этого львенка и обезьянку случайно «задержали» волгоградские полицейские. Они остановили на волгоградской трассе машину для проверки документов, и увидели в салоне клетки с перепуганными зверятами. У жителя Дагестана, который был за рулем, не оказалось никаких документов на животных. Поэтому малышей забрали. Почти сутки они провели в полицейском участке, а потом еще полтора месяца на волгоградской станции по борьбе с болезнями животных. К сожалению, в Волгоградской области нет зоопарков, поэтому забрать их к себе предложили власти Крыма. Так зверята после долгих приключений оказались на южном побережье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756516" frameborder="0"></iframe> Приключения белоносой обезьянки в полиции.Видео: ГУ МВД по Волгорадской области.

ИСТОЧНИК KP.RU