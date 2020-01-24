Настоящий детектив: как львенок и обезьяна попали на обочину волгоградской трассы

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В 23 января в новониколаевском отделе полиции на время поселились животные: маленький львенок и обезьянка. Постояльцев нашли в машине, которую обнаружили на обочине – за рулем был 19-летний местный житель. «Митсубиси Лансер» оказался в угоне, а животные – без документов. Когда следователи стали выяснять подробности происшествия, то раскрыли еще одно преступление.

Волгоградец рассказал, что он учится в Москве, домой после сессии решил добраться через сервис Bla-bla-car. Нашел водителя, который за небольшую плату согласился довезти его до родного района по пути на родину в Дагестан. По дороге попутчики разговорились и владелец решил отдохнуть – доверить пассажиру свою «ласточку». У парня были права, но не было опыта. Поэтому во время метели на скользкой дороге он съехал в кювет и помял кузов. Хозяин тут же потребовал компенсацию, а студент отказался, ссылаясь на то, что не просился за руль. Между молодыми людьми возникла ссора. 24-летний кавказец пригрозил парню пистолетом, отобрал у него сотовый, ноутбук, бумажник и банковский карты. Когда его машину вытянули, он заехал на заправку. Но пока протирал фары, волгоградец снова пересел за руль и укатил в одиночестве.

Бензина чуть-чуть не хватило до родного района, так что он вынужден был остановиться на обочине и ждать добросердечного проезжающего водителя. Но дождался сотрудников полиции, которым из Тамбовской области поступила информация об угнанном «Лансере».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756637" frameborder="0"></iframe> Полицейские нашли водителя, у которого уганали машину с обезьяной и львом.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, о необычных пассажирах на заднем сидении парень знал. Может быть еще поэтому не бросил авто и не поймал попутку.

Вскоре 24-летний житель Дагестана и волгоградский студент оказались в одном райотделе полиции. У волгоградца действительно были ссадины на лице – следы от удара. Полицейским предстоит разобраться, кто в этой ситуации виновник, а кто жертва.

Ну а животных, на которых владелец авто так и не смог предоставить документы, отвезли к ветеринарам. Обезьянку в Волжский, львенка в Волгоград. Сейчас они находятся под присмотром. Судьбой краснокнижных животных занимаются представители Росприроднадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU