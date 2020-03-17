Львенок и обезьянка, попавшие в Волгограде в полицию, уезжают жить в Крым

Львенку и обезьянке, которых волгоградские полицейские отобрали у контрабандиста, нашли новый дом. Они отправляются на пмж в Крым. А если точнее – в Бахчисарайский парк.

За полтора месяца, что зверята пробыли в Волгограде, они заметно подросли. Лапы окрепли, в глазах – доверие. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных, куда их временно поместили, заботились о них, как о родных.

Белоносая мартышка больше не боится людей и смело идет на контакт. Фото администрации ВО.

- Животные прошли все карантинные мероприятия, получили вакцинирование от бешенства, мартышку исследовали на туберкулез (результат отрицательный). На данный момент они полностью здоровы. Да вы сами видите, какие они бодрые и насколько подросли – львенок за это время набрал у нас 35-40 килограммов веса, - говорит председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.

Львенка волгоградские ветеринары назвали Марик. Фото администрации ВО.

Львенок, который поначалу боялся всех и только рычал, забившись в угол, сегодня уже смело подпускает к себе людей и ничего не боится. Ему даже имя дали – Марик.

Обезьянку, которая оказалась большой белоносой мартышкой, называть в Волгограде не стали – решили отдать эту прерогативу новым владельцам. Сегодня, 17 марта, они как раз приехали забирать животных в Крым.

- Было несколько вариантов, куда отправятся жить львенок и обезьянка, но выбрали Бахчисарайский парк «Крым в миниатюре». В Крыму хорошие климатические условия, и этим «южным» животным будет там комфортно, - уверяет заместитель руководителя регионального Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям Андрей Хохлов.

Дорога зверятам предстоит сложная – 14-15 часов на машине. Зато по приезду их ждет сюрприз.

- Мы как раз достраиваем новый вольер для львов с хорошим зимником, и Марик отправится уже туда, - рассказывает Дмитрий Козля, помощник руководителя Бахчисарайского парка. – У нас достаточно большой зоопарк – есть и ягуары, и медведи, и левы – так что Марику там скучно не будет. Есть у нас и обезьяны – мангабеи, гамадрилы, а вот мартышки такой нет. Теперь будем искать ей пару.

Напомним, эта удивительная история спасения зверят произошла 23 января в Новониколаевском районе Волгоградской области. Полицейские остановили на трассе «Митсубиси Лансер», за рулем которого был 24-летний житель Дагестана. Проверили документы, и уже собирались отпустить, как услышали в салоне рычание. Заглянули внутрь, а там две клетки – в одной маленький львенок, во второй – обезьянка. Документов на животных у водителя не было - так зверята оказались в отделении полиции Новоаннинского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756516" frameborder="0"></iframe> Приключения белоносой обезьянки в полиции.Видео: ГУ МВД по Волгорадской области.

Почти сутки правоохранители присматривали и подкармливали малышей, пока их не поместили в ГБУ «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных». К сожалению, в Волгоградской области нет зоопарка, который мог бы принять животных, поэтому им подыскали новое место жительства.