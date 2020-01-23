2020-01-23T21:59:39+03:00
Общество

Как львенка и обезьяну в Волгограде забрали в полицию

Под Волгоградом полицейские спасли экзотических животных и передали ветеринарам [видео]
Юлия Данильченко
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Львенка и обезъянку спасли от незавидной участи.Львенка и обезъянку спасли от незавидной участи.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Изучающая райотдел полиции обезьянка, обнюхивающий углы кабинета львенок. Одну стражи порядка заботливо уговаривают попить воды, а второго зовут ласково «кыс-кыс». Такое можно увидеть разве что в фильме или… в отделе полиции Новониколаевского района Волгоградской области, сотрудники которого спасли зверят от какого-нибудь зоопарка или того хуже.

Пусть эта история главным образом о преступнике, который и перевозил экзотических животных непонятно куда (сейчас это выясняется), но она вместе с этим удивительная и добрая. 23 января наряд ДПС остановил «Митсубиси Лансер», внутри которого находился 24-летний житель Дагестана. Проверили документы, собирались было отпустить, как вдруг услышали рычание и копошение. Решили осмотреть салон, а там две клетки. Несчастные обезьянка и львенок испуганно смотрели на своих спасителей.

- Первую половину дня и весь вечер редкие в нашем регионе животные вынужденно провели в отделе полиции под присмотром сотрудников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские на посту ДПС задержали львенка и обезьяну.

На видео, которые специально сняли полицейские, видно, как они заботятся о неожиданных подопечных. Это вам не злых преступников ловить! Обезьянке дали водички и банан, а львенку предложили осмотреть территорию. Четырёхмесячный «котик» Максик наелся куриной грудки и нашел прекрасное место, откуда мог наблюдать за происходящим в отделе и шипеть, если его что-то не устраивало ( а может, подсказывал, где искать злодеев). Стражи порядка добавили – юный царь зверей никого не покусал.

Приключения белоносой обезьянки в полиции.Видео: ГУ МВД по Волгорадской области.

Пока в одной части отдела происходила эта «милота», в другой сотрудники полиции опрашивали якобы владельца живности. Надо сказать, они проявили не только человечность, но и профессионализм – не поверили сходу копиям документов.

- Автовладелец представил копии неких документов и ветеринарных сертификатов, якобы подтверждающих законность владения и перевозки животных, занесённых в Красную книгу, но при проверке они вызвали сомнение в подлинности. Проводится процессуальная проверка по одной из статей УК РФ, - добавили в ведомстве.

Увы, но оставаться в полиции животным никак нельзя, их передали сотрудникам комитета ветеринарии администрации Волгоградской области.

Как африканского льва забрали в райотдел в Волгоградской глубинке.Видео: ГУ МВД по Волгорадской области

- В РОВД выехал главный ветеринарный врач Новониколаевского района Дмитрий Коваль. После осмотра, львенок и обезьяна перевезены в районную ветеринарную станцию, где проведут ночь под надзором врачей. Утром звери будут доставлены в Городскую ветлечебницу Волгограда, где пройдут осмотр, вакцинацию и карантин, - добавили в областной администрации.

Царь зверей уже приехал к ветеринару. Фото: комитет ветеринарии Волгоградской области.

Царь зверей уже приехал к ветеринару. Фото: комитет ветеринарии Волгоградской области.

На этом приключения обезьянки и львенка не заканчиваются, но, надеемся, в дальнейшем их ждут хорошие условия и отношение. Их судьбу уже будет решать Росприроднадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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