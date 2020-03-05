Обновленную Родину-мать в Волгограде откроют в апреле

5 Март 2020 2020-03-05T12:55:35+03:00

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Раньше срока планируют завершить реставрацию скульптуры Родины-матери на Мамаевом кургане. Открыть монумент планируют в апреле 2020 года. На церемонию пригласили министра культуры РФ Ольгу Любимову. Как рассказал журналистам директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, работы на главном монументе практически завершены. Остались последние штрихи по благоустройству прилегающей территории.

В этом году могила маршала Чуйкова на Мамаевом кургане и его памятник на улице Чуйкова в Волгограде стали причиной скандала. Внучку военачальника возмутило их состояние. Плиту на месте, где похоронен дважды Герой Советского Союза, сегодня привели в порядок. Но уже в первой половине 2020 года могилу маршала также ждет реставрация. Объект уже стоял в плане-графике на выполнение работ, но из-за большого резонанса обновить мемориальную плиту решили раньше срока.

- Кроме этого, другие объекты мемориального комплекса на Мамаевом кургане также требуют внимания. Составлена большая реставрационная программа, которую мы планируем поэтапно претворять в жизнь. В ближайшие годы мы приведем в нормальное состояние значительную часть Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва». Многие объекты, которые были долгостроями, значительное время пребывали в состоянии строительных площадок, откроются и посетители музея получат доступ к ним, - рассказал «КП-Волгоград» Алексей Дементьев.

ИСТОЧНИК KP.RU