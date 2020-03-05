2020-03-05T14:53:41+03:00
Общество

460 воинских захоронений Волгоградской области нуждаются в ремонте

Половину из них обновят в 2020 году
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мемориал на Острове Людникова. Фото: Анастасия ОБУДЕНКОВАМемориал на Острове Людникова. Фото: Анастасия ОБУДЕНКОВА
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Волгоградская область в годы Великой Отечественной войны была местом ожесточенных боев. На сегодняшний день в регионе насчитывается 700 воинских захоронений, которые имеют паспорта. При этом 460 из них находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта или реставрации. На 57 сейчас идут работы. Как сообщил «КП-Волгоград» вице-губернатор Владимир Попков, к 75-летию Победы все военные памятники приведут в порядок. Кроме того, в 2020 году половину из них отремонтируют. На это понадобится порядка 150 – 200 миллионов рублей. Средства поступят из шести различных источников финансирования.

С 2019 года в регионе работает программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Ее цель – восстановление, ремонт, реставрация и благоустройство воинских захоронений. Но восстанавливать памятники будут не только за счет бюджета. Так, памятник танку Т-34 «Челябинский колхозник» будут обновлять совместными усилиями фонд социальных проектов «Наследие» и музей-заповедник «Сталинградская битва» с привлечением частных пожертвований. Установленный за Мамаевым курганом танк в свое время и собрали на народные деньги. Он участвовал не только в Сталинградской битве, но и в сражении под Прохоровкой. Именно там его подбили, но потом привезли в Волгоград.

Часть воинских захоронений Волгоградской области являются объектами культурного наследия (ОКН) федерального и регионального значения, но большая часть такого статуса не имеет и находится на балансе муниципалитетов и организаций. Всего в регионе 2710 ОКН и далеко не все они связаны с войной.

Родина-мать предстанет полностью обновленной уже в апреле. В первой половине 2020-го отреставрируют и могилу Чуйкова на Мамаевом кургане (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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