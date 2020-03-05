На День Победы в Волгоград пригласили Башмета, звезд и президента

В 2020 году наша страна отметит юбилейный 75-й День победы в Великой Отечественной войне. В Волгограде праздновать будут несколько дней. Программа будет интересной и насыщенной. Главные секреты организаторы пока не открывают, но уже известно, что на концерте 9 Мая 2020 будут выступать юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета и звезды эстрады. Пригласили в город-герой и президента России Владимира Путина. Но войдет ли визит в Волгоград в расписание главы государства, будет известно лишь накануне. Сейчас все детали в стадии согласования с администрацией президента. Программа праздничных мероприятий к юбилейному Дню Победы в Волгограде стартует 6 мая 2020 года.

- В программе концерт, я бы сказал, театрализованное представление о подвигах воинов, об истории войны, которое планируется с участием молодежного оркестра Юрия Башмета, со звездами российской эстрады и поэтами. <…> «Свет Великой Победы» - это 3D инсталляция на главном монументе «Родина-мать зовет!». Планируется проведение большого всероссийского молодежного фестиваля в городе Волгограде «Спасибо за победу» и комплекс традиционных мероприятий, - сообщил «КП-Волгоград» вице-губернатор Владимир Попков.

На открытие скульптуры «Родина-мать зовет!» после реставрации также пригласили нового министра культуры РФ Ольгу Любимову.

Лазерное шоу "Свет великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде.8 и 9 мая 2019 с 22.00 до 24.00 в режиме нон-стоп

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