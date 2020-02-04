Внучку маршала Чуйкова возмутило состояние памятника и могилы деда в Волгограде

Через неделю 12 февраля 2020 года исполнится 120 лет со дня рождения легендарного маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. В канун памятной даты его внучку Екатерину возмутило состояние могилы деда на Мамаевом кургане и памятника, который установлен на улице Чуйкова в центре Волгограда.

- Волгоград. Может, просто дадите разрешение на восстановление? Мы семьей позаботимся о своих предках сами! – подписала фото плиты на могиле деда на Мамаевом кургане внучка прославленного маршала.

Но больше всего Екатерину Чуйкову огорчило то, что 2 февраля в день 77-й годовщины победы под Сталинградом на Мамаев курган, в том числе к могиле маршала у Пантеона Славы, пришли тысячи людей. И никто не замечает разрушений.

На размещенном фото видно, что швы между гранитными плитами на могиле Чуйкова разошлись.

- Разрушения плит нет. Да, шов за зиму разошелся, но ничего критического нет. Могилу Чуйкова приведут в порядок весной, как и все остальные. Это делается регулярно, каждый год осенью и весной, - прокомментировали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в чьем ведении находится мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Напомним, маршал Василий Чуйков умер 18 марта 1982 года. Он завещал похоронить себя не в Кремлевской стене, не на Новодевичьем кладбище, а рядом со своими боевыми товарищами - на Мамаевом кургане. На могиле он просил положить именно плиту. Поэтому памятник полководцу установили в другом месте.

Сейчас на Мамаевом кургане идет масштабная реставрация. Помолодела и похорошела Родина-мать. На очереди - все остальное.

ЧУЙКОВ НА УЛИЦЕ ЧУЙКОВА

Куда больше опасений вызывает памятник командующему 62-й армией в дни Сталинградской битвы Василию Чуйкову, расположенной на улице имени героя на верхней террасе набережной Волги. Его установили в 1990 году над тем местом, где в годы войны был штаб 62-й армии. Автор памятника - сын маршала Чуйкова.

Памятник Чуйкову на улице Чуйкова.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Отлитый из бронзы маршал почти «здоров» А вот все вокруг разрушается.

О состоянии памятника Василию Чуйкову местные власти, в ведении которых он находится, знают. И тоже этим озабочены. Приводить его в порядок решили вместе с аллеей на Чуйкова.

- В планах на ближайшие годы реконструкция всей прогулочной зоны от музыкального театра до музея-панорамы и далее до улицы 7-й Гвардейской, где установлен памятник маршалу Рокоссовскому. В этом году разработают проект, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Но в умах волгоградских архитекторов и краеведов рождаются и другие идеи. Есть и предложения перенести памятник Чуйкову в другое место.

Постамент из кирпича разрушается.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Один из самых странных памятников Волгограда - памятник В.И. Чуйкову на набережной. Сам по себе памятник (кстати, авторства сына Чуйкова Александра) монументальный, рассчитанный на пространство вокруг. Однако место его расположения - крохотная площадка, со всех сторон обсаженная высокими соснами, явно ему несоразмерна. <…> Кто придумал поставить его в таком странном месте? <…> Ну и пьедестал, конечно, нуждается даже не в ремонте, а в замене изначально некачественного (и вообще смотрящегося дёшево) облицовочного кирпича другим материалом, - считает краевед Роман Шкода.

Он предложил вырубить несколько сосен вокруг памятника, чтобы появилась перспектива. Но волгоградцы категорически против уничтожения немногочисленных оставшихся в городе деревьев.

- Не надо ничего вырубать. Этому памятнику нужно новое место, где много света, воздуха и пространства. Например, поставить на место многострадального фонтана напротив панорамы. Там он прекрасно будет просматриваться и сверху, и сбоку, и даже снизу с Волги, - предлагают другие.