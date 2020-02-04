ФАС: нормативы на вывоз мусора в Волгограде обоснованы

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:29:58+03:00

А вот тариф на обращение с ТКО на 2020 год удалось снизить

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В 2019 году жители Волгоградской области учились жить при новой системе обращения с отходами. На вывоз мусора или его отсутствие не жаловался только ленивый. Немало обращений поступило и в Волгоградское управление федеральной антимонопольной службы. Бизнесмены жаловались на нежелание регоператора заключать договор по фактическому объему, жители ставили под сомнение обоснованность нормативов и тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Антимонопольщики центрального аппарата ФАС России провели проверку во всех регионах. В Волгограде нормативы оказались в норме, а тариф на 2020 год уже удалось снизить.

- Норматив накопления ТКО для Волгоградской области признан правомерным и обоснованным в связи с включением в данный показатель крупногабаритных отходов, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском УФАС России.

Напомним, в конце декабря региональный комитет тарифного регулирования установил для жителей Волгоградской области единый тариф на вывоз мусора в 514,14 рубля за кубометр отходов. Это на 7,84% меньше, чем в 2019 году. Из-за разницы нормативов накопления с каждого жителя многоквартирного дома за обращение с ТКО возьмут 105,91 рубля, в частном секторе - 104,37 рубля с человека (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU