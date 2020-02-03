2020-02-03T17:37:01+03:00
Общество

Мэрия Волгограда разрешила поднять плату за содержание жилья до 30%

Новое постановление касается жильцов, которые не приняли решение об увеличении тарифа за содремжил самостоятельно [предельные индексы]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде есть девятиэтажки, где размер платы за содремжил не менялся 9 лет.В Волгограде есть девятиэтажки, где размер платы за содремжил не менялся 9 лет.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Плата за содержание и ремонт жилого помещения - один из самых весомых платежей за коммуналку. Сюда входят все работы по дому, которые выполняет управляющая организация. В каких-то домах тариф не растет много лет, где-то меняется каждый год. По закону устанавливать размер платы за содремжил должны на общем собрании собственников сами жильцы, но только по согласованию с УК или ТСЖ. Для тех волгоградцев, кто этого не сделал или утверждал тарифы на содержание жилья больше года назад, в 2020 году плата может вырасти сразу на 30%. Но не более того. Администрация Волгограда утвердила постановление «Об установлении предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого помещения…», которое в какой-то мере ограничит аппетиты коммунальщиков.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, коснется возможное повышение платы за содремжил тех собственников квартир, которые не приняли решение о выборе способа управления или решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

В 2020 году плата за содержание жилья может вырасти на 30,2%, если до этого тариф в последний раз устанавливали до 31 декабря 2015 года; на 15,3% - при плате, действующей на 31 декабря 2016-го. Если последний раз цена вопроса менялась более двух лет назад, до 31 декабря 2017 года, то повысить плату за содремжил могут на 9,4%. А если жильцы не поднимали стоимость обслуживания дома в прошлом году, то действующий на 31 декабря 2018 года тариф коммунальщики могут увеличить на 6,7%.

Предельные индексы муниципалитет устанавливает в соответствии с федеральным законодательством. Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, если жители дома не проявляют инициативу и не проводят общие собрания ежегодно, то управляющая организация вправе обратиться в администрацию с просьбой повысить тариф на содержание жилья без их участия. Правда, в этом случае, коммунальщикам придется предоставить властям финансово-экономическое обоснование своих желаний и доказать, что денег на содержание дома в порядке при действующих расценках действительно не хватает.

Если сравнивать предельные индексы с официальной инфляцией, управляющие компании будут в стабильном плюсе. Тем более, что многие прописанные в договоре управления работы зачастую так и остаются только на бумаге.

Вырастут по традиции с 1 июля 2020 года и тарифы на коммунальные услуги. Плата за капремонт уже подросла с 1 января. Зато за вывоз мусора волгоградцы стали платить чуть меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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