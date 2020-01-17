Общественники и церковь высказались против выстрелов на Мамаевом Кургане
С недавних пор в памятные даты в полдень на Мамаевом кургане в Волгограде вновь стреляют из пушек. Называется новая волгоградская традиция – выстрел памяти. А с прошлого года общественники обсуждают, нужно сделать полуденные выстрелы у подножия Родины-матери постоянными и ежедневными, как например, в Петропавловской крепости или Кронштадте. Пока большинство идею не поддерживают. «На заседании Совета ОПВО по полуденному выстрелу на Мамаевом Кургане выступили члены Совета, общественники и представители церкви. Общее настроение - против выстрела» - сообщил Вячеслав Черепахин.
Но идея полуденного выстрела на Мамаевом кургане в Волгограде еще не умерла. Обсуждение продолжится в рабочей группе с привлечением экспертов и военных.
Напомним, в последний раз палили из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны в честь начала контрнаступления под Сталинградом. «Говорили» раритетные орудия и в День победы, и 23 августа.
Вот что думают по этому поводу читатели «КП-Волгоград»:
Ольга:
- Не нужно! В Питере традиция осталась с давних времен, чтобы народ во времени ориентировался. А нам зачем сегодня залпы орудий? У нас военной тематики в избытке!
Олег:
- Там столько народу захоронено. Кто же из пушек на погосте палит!? Там только колокола уместны.
Роман:
- Не надо, там должно быть тихо в память о погибших на этой высоте.
Лина:
- Нужно! Только заряжать ворами бюджетных денег!
Наталья:
- Скульптуре точно не полезно. Фейерверков хватает, даже с избытком.
Валентин:
- Ветераны Советского района Волгограда поддерживают инициативу стрельбы холостым выстрелом в 12.00 ежедневно на Мамаевом кургане. Надо напоминать тем, кто забыл или не знает, что произошло здесь в годы Великой Отечественной войны.
Вадим:
- Может, лучше эти деньги направить на помощь ветеранам, их не так много осталось, а позже заняться действительно благоустройством города и ремонтом памятников этой самой войне. А то здесь мы стреляем, а в других местах памятники разваливаются. Или там кровь другого цвета проливалась?
Виктория:
- А что - не плохо было бы как в Питере в полдень бабахать. И традиция новая, и память.
Кирилл:
- Если бы я был поставщиком снарядов, то голосовал бы «за». Но как горожанин я против.
Инна:
- Рота почетного караула и тишина - этого более, чем достаточно, чтобы с уважением помнить.
ИСТОЧНИК KP.RU