2020-01-17T12:34:20+03:00
Общество

Общественники и церковь высказались против выстрелов на Мамаевом Кургане

В Общественной палате Волгоградской области обсуждают нужно ли вводить новые традиции, связанные с войной [обсуждение]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В последний раз на Мамаевом кургане пушки говорили 19 ноября - в честь начала контрнаступления под Сталинградом. Фото: пресс-служба ЮВОВ последний раз на Мамаевом кургане пушки говорили 19 ноября - в честь начала контрнаступления под Сталинградом. Фото: пресс-служба ЮВО
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С недавних пор в памятные даты в полдень на Мамаевом кургане в Волгограде вновь стреляют из пушек. Называется новая волгоградская традиция – выстрел памяти. А с прошлого года общественники обсуждают, нужно сделать полуденные выстрелы у подножия Родины-матери постоянными и ежедневными, как например, в Петропавловской крепости или Кронштадте. Пока большинство идею не поддерживают. «На заседании Совета ОПВО по полуденному выстрелу на Мамаевом Кургане выступили члены Совета, общественники и представители церкви. Общее настроение - против выстрела» - сообщил Вячеслав Черепахин.

Но идея полуденного выстрела на Мамаевом кургане в Волгограде еще не умерла. Обсуждение продолжится в рабочей группе с привлечением экспертов и военных.

Напомним, в последний раз палили из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны в честь начала контрнаступления под Сталинградом. «Говорили» раритетные орудия и в День победы, и 23 августа.

Вот что думают по этому поводу читатели «КП-Волгоград»:

Ольга:

- Не нужно! В Питере традиция осталась с давних времен, чтобы народ во времени ориентировался. А нам зачем сегодня залпы орудий? У нас военной тематики в избытке!

Олег:

- Там столько народу захоронено. Кто же из пушек на погосте палит!? Там только колокола уместны.

Роман:

- Не надо, там должно быть тихо в память о погибших на этой высоте.

Лина:

- Нужно! Только заряжать ворами бюджетных денег!

Наталья:

- Скульптуре точно не полезно. Фейерверков хватает, даже с избытком.

Валентин:

- Ветераны Советского района Волгограда поддерживают инициативу стрельбы холостым выстрелом в 12.00 ежедневно на Мамаевом кургане. Надо напоминать тем, кто забыл или не знает, что произошло здесь в годы Великой Отечественной войны.

Вадим:

- Может, лучше эти деньги направить на помощь ветеранам, их не так много осталось, а позже заняться действительно благоустройством города и ремонтом памятников этой самой войне. А то здесь мы стреляем, а в других местах памятники разваливаются. Или там кровь другого цвета проливалась?

Виктория:

- А что - не плохо было бы как в Питере в полдень бабахать. И традиция новая, и память.

Кирилл:

- Если бы я был поставщиком снарядов, то голосовал бы «за». Но как горожанин я против.

Инна:

- Рота почетного караула и тишина - этого более, чем достаточно, чтобы с уважением помнить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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