Как Волгоград отметит 2 февраля: фейерверк, реконструкция, «Битва на Волге» и концерты

В программе праздничных мероприятий в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгограде десятки событий, в основном это памятные и патриотические акции, концерты для ветеранов. Главным событием 2 февраля 2020 станет торжественное собрание в концертном зале Волгоградской филармонии. Но для большинства оно будет закрытым. Военного парада и артиллерийского салюта не будет. Зато на Мамаевом кургане прогремит Выстрел памяти. Для молодежи устроят квесты, большую программу подготовили музеи. Самыми массовыми станут солдатские привалы, легкоатлетический пробег и, конечно, праздничный фейерверк вечером 2 февраля.

31 ЯНВАРЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ ПАУЛЮСА ВНОВЬ ВОЗЬМУТ В ПЛЕН

По давней традиции в музее «Память» в подвале Центрального универмага 31 января 2020 года вновь возьмут в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Здесь же покажут немецкий госпиталь времен войны. Военно-историческую реконструкцию повторят пять раз - в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Вход по музейным билетам – от 50 руб. 16+

В памятных местах Волгограда в канун праздничной даты устроят солдатские привалы, где будут звучать песни военных лет, пройдут торжественные митинги, также гостей накормят настоящей солдатской кашей. 31 января 2020 в 11.00 акции пройдет у памятника Маршалу Жукову и на Острове Людникова.

Музыкально-литературная композиция «Сталинград - Берлин - Победа!» прозвучит в ЦКЗ в исполнении оркестра русских народных инструментов имени Калинина и солистов филармонии 31 января 2020 в 13.00. В программе - «Синий платочек», «Смуглянка», «Катюша» и многие другие любимые песни, а также частушки времен войны, «Праздничная увертюра» Шостаковича и «Грезы» Шумана. Билеты можно купить онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru от 150 рублей.

В Казачьем театре 31 января 2020 в 19.00 представят премьеру спектакля «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. Билеты онлайн на сайте kazachiy-theatre.ru от 250 рублей. 12+

1 ФЕВРАЛЯ 2020 В ВОЛЖСКОМ: МОТОКРОСС «БИТВА НА ВОЛГЕ»

В Волжском 1 февраля 2020 в 11.00 пройдет мотокросс «Битва на Волге». Помимо соревнований гостей ждут выставка военного вооружения и техники, показательные выступления разведроты, а в полевой кухне можно будет отведать солдатскую кашу и чай. Впервые здесь устроят соревнования ездовых собак по буксировке лыжников (если будет снег) или по каникроссу, когда собака тянет за собой бегущего спортсмена. Что конкретно увидят зрители, зависит от погоды. Возможно, что и сам мотокросс пройдет не в парке «Волжский», а на запасной песчаной трассе недалеко от озера Круглое. Вход свободный.

У Гасителя 2 февраля устроят фейерверк.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

2 ФЕВРАЛЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ: ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ и ФЕЙЕРВЕРК

Легкоатлетический пробег, посвященный победе в Сталинградской битве, начнется 2 февраля 2020 в 10.00 на нулевой продольной Волгограда. Сбор - на площадке у интерактивного музея «Россия - моя история». Трасса пройдет от парохода «Гаситель» до бронекатера БК-13. Спортсмены выйдут на дистанции в 2, 5 и 10 километров. Поучаствовать в забеге можно при наличии допуска от врача. На финише всех угостят горячим чаем из полевой кухни. И учтите, что для автомобилей на время пробега рокадную дорогу перекроют.

2 февраля 2020 в 12.00 по уже сложившейся традиции на Мамаевом кургане прозвучит Выстрел памяти.

Ветеранов, чиновников и депутатов 2 февраля пригласят в ЦКЗ на торжественное собрание и концертную программу «От Волги до Берлина». Перед гостями выступят Центральный военный оркестр Минобороны РФ, участник телешоу «Голос» и «Один в один» Евгений Кунгуров и другие артисты.

Праздничный фейерверк 2 февраля 2020 будет весьма скромным, но красочным и панорамным. Начнется салют в Волгограде в 21.00 и продлится около пяти минут. Запускать фейерверки будут на Центральной набережной у пожарного парохода «Гаситель». Посмотреть его можно будет с площади у интерактивного музея «Россия – моя история» и с Астраханского моста.

Что еще подготовили ко 2 февраля 2020 в Волгограде - полная программа праздничных мероприятий.

ШКОЛА КОМАНДИРОВ И КОНЦЕРТЫ В МУЗЕЯХ

«ПУТЬ К ПОБЕДЕ»

В музеях заповедника «Сталинградская битва» к 77-й годовщине победы наших войск в битве на Волге откроется сразу несколько выставок.

30 января 2020 на площади перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва» откроется выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», которая расскажет о действиях Красной армии в освобожденных от немецкой оккупации странах Европы.

А 2 февраля 2020 в 11.00 в музее «Память» откроется выставка «Операция Кольцо. Победители и побежденные». Жители и гости города смогут увидеть фотографии, документы и уникальную рельефную карту боевых действий, а также графику фронтового художника Константина Финогенова из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва». Дополнит ряд послевоенная кинохроника с воспоминаниями военачальников.

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Выставочный зал музея Машкова 2 февраля 2020 в 17.00 приглашает волгоградцев на концерт «Память сердца». В исполнении солистки Ольги Головановой прозвучат песни военных лет, песни из советских кинофильмов и ретро-эстрада. Концертмейстер - Дмитрий Арутюнов.

«ЗА СТАЛИНГРАД!»

В историческом парке «Россия-Моя история» 2 февраля 2020 с 10.00 до 17.00 волгоградцев ждут тематические экскурсии, новая выставка и квест. С 10 до 16 часов в холле будут показывать сцены из прошлого волгоградские реконструкторы. В 11.00 - открытие мультимедийной выставки «Сталинград», которая расскажет историю города с 1925 по 1961 годы. Вход - свободный (нужно получить бесплатные билеты в кассе). В 12.00 в лектории устроят тест по истории Сталинградской битвы. Вход бесплатный, по предварительной записи – т. (8442) 97-91-81. В 14.00 состоится тематическое музейное занятие, а в 15.00 начнется исторический квест «Найди шпиона - спаси поезд». Вход бесплатный, по предварительной записи.

«ШКОЛА КОМАНДИРОВ»

Памятной дате посвятят Детский час в «Старой Сарепте». В субботу 1 февраля 2020 в 11.00 здесь пройдет интерактивная программа «Школа командиров». Ребятам покажут макеты вооружения времен Великой Отечественной войны, их познакомят с содержимым вещмешка, помогут примерить солдатскую каску. Также дети пройдут полосу препятствий и получат «военный билет». Билеты: 150 руб. 6+

КАЗАКИ - ГОРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ

На концерт, посвященный Сталинградской Победе, приглашают ансамбли «Казачья воля» и «Покров», детские коллективы «Ягодка» и «Стригунок». Гостями праздника станут солисты и коллективы «Лазоревый цветок», «Казачья справа» и «Станишники», солистки Наталья Илларионова и Раиса Щербакова. В концерте прозвучат военные песни казаков, а также строевые, протяжные, романсы и застольные.

ДК ТЗР, ул Дзержинского, 17. 31 января в 19.00.

ЦКиД «Авангард», ул. 64-й Армии, 26. 1 февраля в 15.00.

ДК Профсоюзов, пр. Ленина, 4. 2 февраля в 15.00.

Билеты: 300 – 1500 руб. 6+