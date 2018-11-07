2018-11-07T17:36:08+03:00
Происшествия

Волгоградцы получили 11 лет «строгача» и миллион рублей штрафа на двоих за поджог и побои

Два молодых человека спалили магазин и избили мужчину с ребенком
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Два волгоградца - Дмитрий Ушаков и Виталий Семисотнов отправятся в колонию строгого режима. Этих «друзей» осудили сразу по двум статьям: за поджог и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В декабре 2013-го они спалили магазин. Просто разбили стекло, облили павильон внутри бензином и подожгли. Сразу их не поймали. Но они попались на другом преступлении.

В июле 2015-го они в разговоре со своим приятелем узнали о конфликте, который назрел у того со знакомым мужчиной и его супругой. Парни, недолго думая, решили проучить обидчика. Причем их об этом не просили. Они встретили свою жертву, когда тот выходил с дочерью из магазина. Эти нелюди избили мужчину до полусмерти, досталось кулаками по лицу и дочери.

Центральный суд Волгограда признал их виновными в совершении обоих преступлений. И присудил 5,8 лет Ушакову и 5,6 лет Семисотнову. Кроме того, каждый из них должен выплатить по 300 тысяч рублей избитым жертвам. И компании-владельцу сожженного магазина они обязаны возместить ущерб - 413 тысяч рублей.

Но с таким решением суда не согласились ни осужденные, посчитав его несправедливым, ни прокуратура, которая наоборот, приняла его слишком мягким. Но Волгоградский областной суд, куда стороны подали апелляцию, оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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