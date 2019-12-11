2019-12-11T11:19:55+03:00
Общество

Новогоднюю избушку Бабы Яги откроют под Волгоградом

Начнет работать она в Волжском, в парке «Гидростроитель» 21 декабря 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Детвору ждет веселый праздник.Детвору ждет веселый праздник.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Если раньше в зоодворике волжского парка «Гидростроитель» каждый раз в преддверии Нового года открывалась резиденция Деда Мороза, то теперь там поселится Баба Яга. Вы не подумайте плохого – начиная с 21 декабря, сказочная избушка расположится в парке по особому заданию Деда Мороза. С 21 декабря 2019 года по 8 января 2020 года новогодняя избушка и ее обитатели будут встречать гостей с 12.00 до 16.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, каждый день новогодних праздников детвору будут ждать встреча с Бабой Ягой и ее друзьями, лесными зверями, а также волшебные загадки, веселые игры и задорные танцы.

Кроме того, малышей, которые лучше всех расскажут стихи, ждут приятные подарки.

Где: Волжский, парк «Гидростроитель», зоодворик. Т. (8443) 41-38-22.

Когда: Открытие 21 декабря в 11.00.

Билет: 120 руб. 0+

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ИСТОЧНИК KP.RU

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