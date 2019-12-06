Огненное шоу и салют у елки: как Волгоград отметит Новый 2020 год

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-06T12:18:33+03:00

В программе праздничных мероприятий на новый год 2020 в Волгограде более 100 событий начиная с 28 декабря 2019

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Более ста культурных и развлекательных событий подготовили для волгоградцев в новогодние праздники. Отмечать Новый 2020 год в Волгограде начнут 28 декабря 2019. В программе праздничных мероприятий - фестивали, мюзиклы, елки для детей, флешмобы и спортивные состязания. Фишкой праздника станет салют в новогоднюю ночь и фестиваль огня и света на Рождество. Главной площадкой в этом году станет Царицынский парк – площадь у музея «Россия – моя история» в пойме реки Царицы. Устроят гулянья с фейерверками и во всех районах города

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, откроют праздничную программу встречи Нового года 2020 в Волгограде 28 декабря 2019 народные гулянья у главной елки города, которая на этот раз будет стоять в пойме Царицы, и молодежный фестиваль «Самовар».

Встречать Новый год у главной елки будут 31 декабря 2019 с 23.00. Шоу-программа Ice Mix Show продлится до 2.00 1 января 2020. Волгоградцев в новогоднюю ночь ждет концерт, дискотека, конкурсы, игры, а 1 января в 1.00 в пойме Царицы в Волгограде небо раскрасит праздничный салют. Будет и традиционное поздравление президента в прямом эфире, и, конечно, Дед Мороз.

1 января 2020 у главной елки Волгограда подготовили программу развлечений для малышей и их родителей. Представления для детей в Царицынском парке будут проходить каждый день новогодних каникул. Районы города каждый день будут представлять шоу, концерты и мюзиклы. 4 января 2020 пройдет народный караоке-конкурс «Голос Волгограда». А на Рождество - 7 января 2020 в Волгограде пройдет фестиваль огня и света «Рождественское пламя». Пиротехники из разных городов страны подарят горожанам три часа огненного, светового и лазерного шоу под музыку.

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ИСТОЧНИК KP.RU