Куда пойти в Волгограде: почта Деда Мороза, День героев и ярмарка в Хогсмиде

Новый год уже близко. Погода уже может порадовать волгоградцев традиционными зимними развлечениями, все вокруг начинает напоминать о приближающемся празднике. На этой неделе детвору ждет встреча с Дедом Морозом, взрослых - тематические ярмарки и первые зимние премьеры. Куда пойти и что посмотреть в Волгограде с ребенком или с друзьями в начале декабря 2019 года, подскажет путеводитель от «КП-Волгоград».

За сказкой, Морозом и Снегурочкой: все елки для детей. Путеводитель по новогодним представлениям и спектаклям в Волгограде

Почта Деда Мороза уже работает в музее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАЧИНАЕМ ОТМЕЧАТЬ

В ТРЦ «Акварель» уже на этой неделе встречают главного новогоднего волшебника. Мастера и рукодельницы ежедневно вплоть до 8 января приглашают на новогоднюю ярмарку, где представят чудесные игрушки, сладости, пряники и украшения ручной работы. А в субботу 7 декабря 2019 в центральном атриуме в 14.00 начнутся игры у елки со сказочными снежинками, а с 15.00 до 18.00 на праздник с песнями и танцами заглянут Дед Мороз и Снегурочка. Вход свободный.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В преддверии Дня героев Отечества интерактивный парк «Россия - Моя история» 6 декабря в 15.00 приглашает школьников на встречу с героем России, майором Дмитрием Воробьевым. Ребята смогут задать вопросы почетному гостю, а за самые интересные – получить призы на память. Также в программе тематическая экскурсия по выставкам «Рюриковичи» и «Романовы». Необходима предварительная запись – т.: (8442)97-91-81, 97-91-88.

А ВЫ ЗНАЕТЕ КИРОВСКИЙ?

Волгоградский краевед Роман Шкода в субботу 7 декабря с 9.00 до 13.00 предлагает отправиться на автобусную экскурсию в Кировский район и уверяет: там есть, что посмотреть. Никитская и Пятницкая церковь, довоенная застройка Бекетовки, место, куда привезли на первый допрос плененного фельдмаршала Паулюса – гид поведает немало интересных историй из прошлого нашего города. Запись - т. 8-927-510-07-92 (Роман). Билет: 600 руб.

ЯРМАРКА В ХОГСМИДЕ

По традиции вот уже который год любителей истории про юного волшебника приглашают на ярмарку в стиле Гарри Поттера. На этот раз улочка Хогсмида переедет в ТРЦ «Акварель». На hand made ярмарке в волшебной деревушке рядом с Хогвартсом 8 декабря с 11.00 до 21.00 соберутся лучшие мастера-ремесленники. Так что доставайте свои мантии, вспоминайте заклинания и отправляйтесь навстречу предновогоднему волшебству. К тому же в программе масса интерактива, мастер-классы для детей и взрослых. Вход свободный.

«ПОТЕРЯННАЯ ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА»

В субботу 7 декабря в 11.00 и 16.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает мальчишек и девчонок на интерактивную программу «Потерянная почта Деда Мороза». Кощей и прочая нечисть вновь замышляет что-то недоброе. Снегурочка и ее друг Снеговик просто обязаны им помешать. Но без помощи ребят они точно не справятся. А 7 декабря в 12.00 в «Мастерской чудес» музея устроят мастер-класс по изготовлению мини топиария в виде елочки из пряжи. Необходима запись - т. (8442) 67-33-02. Билеты: 150 - 250 руб. 0+

«ТО, ЧТО ВО МНЕ»: ПРЕМЬЕРА И РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ГАРИКА СУКАЧЕВА

Гарик Сукачев известен широкому кругу как рок-музыкант, поэт, композитор, актер. В понедельник в Волгограде состоится премьерный показ его документального фильма «То, что во мне». Приедет и сам автор. Гарик Сукачев презентует ретроспективу своих режиссерских работ и пообщается со зрителями.

«Синема Парк», ТРК «Европа Сити Молл», пр. Ленина, 54б, 4-й этаж.

9 декабря в 20.00. Билеты: от 220 руб.

Кадр из фильма "То что во мне".

«ПЕРВАЯ УЛИЦА МИРА»

В декабре музей имени Машкова в рамках проекта «Первая улица Мира», который стал победителем конкурса «Музей 4.0.» Благотворительного фонда Владимира Потанина, приглашает на авторские экскурсии, концерты, лекции. Также волгоградцев ждет открытие интерактивного выставочного пространства «За кулисами старого театра».

4 декабря в 18.00 - в Музее Машкова на проспекте Ленина, 21, пройдет лекция кандидата искусствоведения Светланы Аргасцевой «Сколько «дней рождения» у улицы Мира?».

8 декабря в 11.00 в выставочном зале на улице Чуйкова, 37 устроят детский праздник проекта «Дом, где живут книги». Ребят познакомят с историей и предложат своими руками сделать макет домика с книжным магазином и миниатюрными книгами.

Справки - т. (8442) 38-59-15.

"Первая улица Мира" приглашает на новые программы. Фото: кадр из фильма

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

На чудесную сказку для взрослых приглашает театр кукол. Гоголевская «Ночь перед Рождеством» «замешана» на народной мистике, в ней нашлось место и юмору, и атмосфере народных гуляний, и лирике. В постановке московского режиссера Карена Нерсисяна куклы взаимодействуют с актерами «живого плана» и удивляют взрослых зрителей не меньше, чем детей.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru.

8 декабря в 15.00. 10 января в 18.00. 11 января в 16.00. Билеты: 200 - 500 руб. 12+

"Ночь перед Рождеством".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ПИКОВАЯ ДАМА»

В пятницу 13 декабря на сцене Царицынской оперы представят премьеру оперы Чайковского «Пиковая дама». Дату выбрали не случайно. На сцене развернется драма с элементами детектива, мистики и любовного романа. Ставят ее уже известные волгоградцам режиссер Григ Скоморовски, хореограф-постановщик из Санкт-Петербурга Ксения Петренко и художник-постановщик из Москвы Инна Островская.

- Преломленная эпоха, стильные костюмы, сдержанная цветовая гамма, неожиданная пластика в движениях. И конечно же - город Санкт-Петербург и музыка Чайковского, - рассказывает о спектакле Григ Скоморовски.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

Премьера! 13 декабря в 18.30. Билеты: 600 – 1500 руб. 12+

Не пропусти!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАБЕГ

Деды Морозы, Снегурки, Шапокляк, Джин и прочие сказочные герои вновь устроят веселый забег в канун Рождества 6 января 2020 года. Вот уже шестой год подряд команда «Волгоградского марафона» помогает волгоградцам настроиться на позитив, зарядиться энергией и даже стряхнуть наеденные на новогодних каникулах килограммы. На этот раз Рождественский забег пройдет в пойме реки Царицы (подробнее).

Регистрация на забег открыта.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Концерты

«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ»

В программе концерта к 90-летию со дня рождения Александры Пахмутовой будет множество ее произведений - искренних, проникновенных. В сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Калинина на сцене выступят лучшие исполнители филармонии: Наталья Долгалева и Татьяна Клименко (TALI), Михаил Ребров и Алексей Шапошников, ансамбли «Фолк-экспресс» и «Царица». Дирижер Галина Иванкова.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

6 декабря в 18.30. Билеты: 400 - 500 руб.

АНСАМБЛЬ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Сегодня волгоградский ансамбль, родившийся в казачьей глубинке, знают по всему миру. Каждое его выступление – это настоящий фольклорный праздник.

В программу юбилейного концерта Ансамбля российского казачества вошли лучшие концертные номера, созданные за 20 лет. Зрители услышат всеми любимые песни: «Не для меня», «Любо, братцы, любо», «Атаман» и многие другие.

ЦКЗ. 12 декабря в 19.00. Билеты: 300 – 1500 руб. 6+

МИХАИЛ КАЗИНИК. Я ОБНИМАЮ ВАС МУЗЫКОЙ

Одним из главных культурных событий зимы в Волгограде обещает стать творческий вечер легендарного просветителя Михаила Казиника. В наш город он привезет программу «Я обнимаю вас музыкой».

Каждое выступление Михаила Казиника в любой точке земного шара становится событием - это лучшее, что есть на сегодняшний день для детей и взрослых для развития понимания мира Музыки, Слова, Поэзии, Философии. За 2,5 часа Михаил Казиник сделает невероятное: вы полюбите классическую музыку. Причем вам будет так интересно, как никогда.

ЦКЗ. Справки – т. 8 928 458-54-45

5 декабря в 19.00. Билеты: 800 – 2600 руб.

Одним из главных культурных событий зимы в Волгограде обещает стать творческий вечер Михаила Казиника. Фото предоставлено организаторами концерта

СИМФОНИЧЕСКОЕ КИНО: «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ»

Культовому альбому группы «КИНО» «Звезда по имени Солнце» – 30 лет. Волгоградцы услышат его в новом звучании в музыкальной истории, сыгранной Юрием Каспаряном в проекте «Симфоническое КИНО». На концерте в Волгограде прозвучат новые песни из альбома, ранее не звучавшие в программе.

«Симфоническое КИНО» - это оригинальное творение, вдохновленное поэзией Виктора Цоя и воплощенное Игорем Вдовиным и Юрием Каспаряном, союз рока, инструментальной музыки и многолетнего опыта. А созданный Александром Цоем видеоряд усилит эффект от любимой музыки.

За дирижерским пультом - Антон Шабуров, обладатель первой премии на международном конкурсе Jeuness Musicales international conducting competition Bucharest.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4. 10 декабря в 19.00. Билеты: 1000 - 4000 руб. 12+

"Симфоническое кино". Фото предоставлено организаторами концерта

GO! ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГАРИКА СУКАЧЕВА

Легенда русского рока – Гарик Сукачев в свой юбилей подарки не только принимает, но и дарит. И таким подарком для многочисленных поклонников легендарного рок-музыканта станут концерты тура «GO!»

В ноябре Гарик Сукачёв представил новый альбом «246». В записи альбома приняли участие больше двадцати русских музыкантов, а также музыканты из других стран: Великобритании, Франции и других.

Музыкант исполнит свои самые яркие хиты «Моя бабушка курит трубку», «Госпожа Удача», «За окошком месяц май» и, конечно же, песни из нового альбома.

Шоу с юбилейной программой «GO!» и уникальной сценографией - это событие, которое нужно обязательно увидеть собственными глазами.

Экспоцентр, пр. Ленина, 65. 10 декабря в 19.00. Билеты: 3000 – 6000 руб. 18+

Гарик Сукачев исполнит свои хиты. Фото предоставлено организаторами концерта

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