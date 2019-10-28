2019-10-28T12:39:01+03:00
Общество

Обещанный в пойме реки Царицы каток показали с высоты птичьего полета

На квадрокоптер сняли, как в центре Волгограда преображается заброшенный овраг [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Долгие годы пойма реки Царицы в центре Волгограда представляла собой заброшенный овраг, заросший камышом и дикими кустарниками. Сегодня это обустроенный, но пустынный парк (отдыхающих в нем почти нет). Точнее пока что его половина - благоустроить успели территорию до Астраханского моста. Наконец-то здесь появились лавочки, качели, заработали даже трассы для тюбинга. Теперь ждем каток, который обещали открыть в пойме еще прошлой зимой, но, дай Бог, прокатиться на нем до новой Масленицы.

Волгоградский видеоблогер Александр Блинков показал, как все это великолепие сейчас выглядит с высоты птичьего полета. Оцените!

«Интересное место. Ещё пару лет назад здесь была площадка для подготовки водителей и бесконечные камыши. Ещё более интересно, что будет дальше», - комментирует свое видео с квадрокоптера блогер.

А дальше здесь появятся дорожки для терренкура (маршруты для пеших прогулок). Их, к слову, уже мостят на правом склоне поймы.

Что будет за мостом в пойме, однозначно еще не решили. Предложений много, в том числе музейный комплекс «Волганариум», дельфинарий, парк динозавров, дендропарк, аквапарк с крытой частью, искусственный канал со светомузыкальным фонтаном и прочее… И да, плюс три-четыре гостиницы (ну, как пойдет).

Волгоградсверху - пойма Царицы Октябрь 2019.Интересное место, ещё пару лет назад здесь была площадка для подготовки водителей и бесконечные камыши. Ещё более интересно, что будет дальше. https://instagram.com/blinkovfpv https://vk.com/BlinkovFPV https://vk.com/volgogradsverhu https://www.facebook.com/blinkovfpv

ИСТОЧНИК KP.RU

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