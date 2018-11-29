2018-11-29T18:03:35+03:00
Общество

На новом катке в пойме Царицы поставят елку, а лед будут подмораживать до весны

Летом развлечения заменят на картинг и спа-процедуры
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Каток будет площадью более 2 тысяч квадратных метров.Каток будет площадью более 2 тысяч квадратных метров.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградцы с нетерпением ждут морозов: не потому, что любят холода, а потому что любят кататься на коньках. В этом году в Волгограде кроме привычных катков появится еще один новый - в пойме реки Царица. Рабочие уже сделали песчано-щебеночное основание под будущую ледовую арену.

С моста кому-то может показаться, что площадь нового катка не велика, но это не так. Ледовая поверхность будет занимать более 2 тысяч квадратных метров. Так что каток вместит всех желающих.

Песчано-щебеночное основание уже сделали. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Песчано-щебеночное основание уже сделали.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Сейчас рабочие приступили к созданию бетонной подушки для катка, - говорит представитель подрядной организации Дмитрий Погребной. – Поддерживать необходимую температуру льда до начала весны будет специальная морозильная установка.

Кстати, параллельно с катком рабочие возводят пешеходные дорожки и детский городок, который будет огорожен в целях безопасности. Тут будут качельки-карусельки для самых маленьких. Здесь можно будет оставить ребенка, если родители захотят покататься на ватрушках без него. Три трассы для спуска на надувных санках (тюбингах) уже обустраивают. Они будут разные по ширине и протяженности, чтобы на них катались люди разных возрастов. А забраться на гору можно будет со специальным бугельным подъемником длиной 60 метров для тех, кто не хочет тащить «ватрушку» на себе. Он будет спускаться от сквера Пушкина.

Рядом с катком установят детскую площадку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рядом с катком установят детскую площадку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В зимний период в пойме появится детский игровой комплекс, кафе, ярмарочные домики, сцена, а также пункты проката коньков и тюбингов, - отметил представитель компании - инвестора Дмитрий Хохлов. И добавил, что откроется парк уже этой зимой, хотя точную дату держат в секрете.

- Ну, елку-то ставить будете здесь? – спрашиваем Дмитрия.

- Конечно, будем, отвечает Хохлов, добавив, что даже название у парка уже есть, но они пока с городскими властями решили держать его в секрете.

В пойме реки Царицы строят каток и три трассы для тюбинга.Екатерина СИМОХИНА

Летом площадка тоже не будет пустовать. Вместо коньков можно будет гонять на трассе для картинга, и на тех же надувных санках – горка будет всесезонная. Есть задумка обустроить здесь даже спа-салон. Но главное сейчас – разобраться с зимними развлечениями.

- Конечно, нам хочется открыть зимний парк зимой, - говорят инвесторы.

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