Открываемся 3 августа: в пойме Царицы достроили тюбинговый склон

Вы не поверите, но в пойме реки Царицы уже в эту субботу, 3 августа заработает тюбинговый склон. Открытие ледового катка и горок волгоградцы ждали еще зимой, но не случилось. Строительство аттракционов затянулось. Сначала в парк приехали с инспекцией губернатор с мэром и запретили инвестору открывать какие-то развлечения до тех пор, пока не приведут в порядок всю территорию – люди не должны пробираться на каток по грязи. Потом строительство застопорилось из-за доставки бугельного подъемника. И на Масленицу здесь ничего не заработало. Горожане уже потеряли надежду, а зря. Сейчас на территории Царицынского парка от музея до Астраханского завершают благоустройство, а на горке уже вовсю катаются на ватрушках. Правда, пока только рабочий персонал. Здесь идут тестовые испытания.

ВСЕ ПРОВЕРЕНО

- Горки прошли все необходимые испытания специализированной организацией, по безопасности у них проблем нет, - рассказывает корреспонденту «КП-Волгоград» представитель инвестора Андрей Еркин. - Испытания проходили с максимальной нагрузкой в 100 кг.

- Стокилограммового человека сажали?

- Нет, привязывали к ватрушке мешки, даже имитировали руки. Все прошло успешно, и потом наши инструкторы испытывали горку. Эти испытания показали, что траектория этих конструкций безопасна – люди разного веса никуда не вылетают. Но, конечно, важно еще соблюдать инструктаж и кататься в шлеме. Инструктаж у нас посетители будут проходить дважды – в пункте выдачи ватрушки и на верхней точке, перед спуском с горки. Расскажут, как сидеть, как держать равновесие и так далее, потому что при спуске человек может самостоятельно создать риск своими действиями.

В общем, как в аквапарке - пока один человек не уйдет с трассы, другому на нее заходить не разрешат. Персонал уже набрали и обучили. Кроме того, правила посещения написаны на информационных щитах, будет и звуковое оповещение.

Всего на склоне четыре трассы разной сложности.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Бугельный подъемник тоже откроется, но не в эти выходные. Пока он проходит тестовые испытания. По сути он не обязателен, мы его создаем для комфорта посетителей. Он уже смонтирован, - продолжает Андрей Еркин.

СО СВОИМИ ПЛЮШКАМИ, САНКАМИ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ КОВРИКАМИ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723337" frameborder="0"></iframe> Тюбинг в пойме реки Царица в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

- На горку можно приходить со своими «ватрушками»?

- Ни с плюшками, ни с санками, ни с какими-то другими приспособлениями для катания не пускаем. Это вопрос безопасности, мы подбирали ватрушки определенного диаметра, - говорят работники.

Это написано и в правила на информационном стенде. Девушкам-красавицам следует помнить, сто на горку не пустят на шпильках, а длинные волосы попросят спрятать под шлем. Ну и никаких шарфиков, которые могут вас придушить.

Кататься можно только в шлеме.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧТО ПОЧЕМ

В субботу парк откроется в 10 утра. По выходным он будет работать с 10 до 21 (а после того, как смонтируют фонари, и до 22 часов). В будни – с полудня. Полчаса катания обойдутся в 200 рублей. Позже разработают программу лояльности, но в первые дни открытия цена будет единой для всех. Кататься могут все, кому исполнилось 12 лет. Платить можно наличными и картой.

В субботу и в воскресенье в честь открытия в парке готовят развлекательную программу – открытые тренировки велосипедистов, конкурс вокалистов и танцев, а со временем появится вечерний кинотеатр. Площадка открыта для всех бесплатно.

Первыми откроют горки покороче - около 90 местров длиной.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, это уже вторая зона отдыха в городе, которую обустраивает инвестор в рамках частно-государственного партнерства. Первым был ЦПКиО, которому парк передали в концессию. Там тоже затянули со сроками – колесо обозрения открылось на полгода позже, чем обещали. Чертово колесо работает с осени 2018 года и до сих пор на него очереди.