2019-09-07T09:40:02+03:00
Общество

Здоровые прогулки: в пойме Царицы для волгоградев построят дорожки для терренкура

Уже уложили более 500 квадратных метров
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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Обустройство поймы Царицы продолжается: на правом склоне полным ходом идет строительство пешеходных дорожек для терренкура. Эти маршруты позволят волгоградцам совершать пешие прогулки, полезные для здоровья. Рабочие проложили 500 квадратных метров покрытия в Ворошиловском районе. Планируется построить довольно длинный маршрут протяженностью полтора километра.

- Маршрут для терренкура строители начали прокладывать от Астраханского моста. В настоящее время сотрудники подрядной организации формируют песчано-щебеночное основание и одновременно укладывают специальную противоскользящую плитку для будущих дорожек. Для устройства всех тротуаров рабочие установили около 1200 погонных метров дорожного и садового бордюров, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

Помимо этого пойму активно озеленяют. Скоро здесь высадят клен остролистный, ель, сосна, береза, ясень, липа крупнолистная, рябина, сирень, ирга, дерен белый, спирея, форзиция, бирючина, можжевельник и другие. За всеми растениями здесь ведется специальный уход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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