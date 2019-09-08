2019-09-08T23:03:10+03:00
Политика

Дмитрий Медведев поздравил Андрея Бочарова с победой на выборах

По предварительным итогам голосования на выборах 8 сентября 2019 волгоградский губернатор набирает более 70%
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Губернатор вышел на связь с федеральным ситуационным центром. Фото: АВОГубернатор вышел на связь с федеральным ситуационным центром. Фото: АВО
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Еще не все бюллетени на выборах 8 сентября 2019 года подсчитаны, не все результаты озвучены, а председатель правительства РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев уже поздравил Андрея Бочарова с победой на выборах губернатора Волгоградской области. По предварительным данным, которые поступают из избиркома, действующий губернатор набирает не просто большинство голосов, а более 70% голосов избирателей. «Единая Россия» также имеет устойчивое большинство. Такие данные озвучены на видеоселекторном совещании в федеральном ситуационном центре «Единой России».

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, Андрей Бочаров озвучил последние данные голосования и поблагодарил Дмитрия Медведева, партию, правительство и президента за поддержку и оказанное ему доверие.

«Вы - человек опытный, знаете, что делать и как делать, чтобы Волгоградская область развивалась, чтобы люди чувствовали наилучшие перемены, которые должны происходить. Поздравляю вас и ваших коллег, желаю вам успеха», - сказал Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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