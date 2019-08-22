2019-08-22T11:51:54+03:00
Общество

На Мамаевом кургане сделают пешеходный маршрут и восемь обзорных площадок

В ноябре с монумента «Родина-мать зовет!» снимут строительные леса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Территорию Мамаева кургана полностью обновят к апрелю 2020-го.Территорию Мамаева кургана полностью обновят к апрелю 2020-го.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Директор музея «Сталинградской битвы» Алексей Дементьев обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским планы по развитию волгоградского заповедника. Планы, надо сказать, большие. После того, как завершатся реставрационные работы на монументе «Родина-мать зовет!», рабочие перейдут к обустройству Мамаева кургана. Кстати, уже в ноябре со скульптуры снимут строительные леса, и она предстанет в обновленном виде. А к марту-апрелю планируют завершить и благоустройство территории кургана.

Напомним, в ходе последнего визита в Волгоград председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на заросшую кустарником территорию Мамаева кургана, и настоятельно рекомендовал привести все в порядок и сделать высоту доступной для людей с ограниченными возможностями.

- На территории кургана создадут пешеходный маршрут и 8 остановочных пунктов с обзорными площадками, где разместят информационные стенды и оборудуют зоны отдыха. Будет создана вся необходимая инфраструктура для посетителей, – отметил на совещании в Минкульте РФ Алексей Дементьев.

И заверил, что уже есть идеи для привлечения еще большего потока туристов в музей, но подробности не раскрывают. Зато приоткрыл завесу тайны директор Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

- Следующий год – год 75-летия Победы – для музея-заповедника «Сталинградская битва» знаковый. Будут реализованы новые проекты: например, есть инициатива по созданию именного поезда Москва-Волгоград под названием «Сталинград». Кроме того, в следующем году при музее появится военно-исторический лагерь (по подобию проекта РВИО с музеем «Бородино»), - рассказывает Кононов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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