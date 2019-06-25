Родина-мать в лесах впервые за 52 года: скульптуру отмоют от выбросов с завода и заделают трещины

Впервые за полвека «Родину-мать» на Мамаевом кургане одевают в строительные леса. Впервые этот монумент закрывают от восхищенных глаз. Закрывают на масштабную реставрацию, чтобы 75-летие Великой Победы (которое будем праздновать в 2020 году) скульптура встретила во всем своем величии.

Монумент огромный и уникальный, поэтому реставрационные работы изначально были разделены на несколько этапов.

Каждый шаг, каждый материал, который используют в реставрации, расчитан специаллистами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Учитывая сложность скульптуры, и тот факт, что подобные бетонные реставрационные работы ранее не осуществлялись в России, а также уникальность объекта, пришлось проводить работы в несколько этапов. Первый этап включал противоаварийные работы. Кроме дополнительных наблюдений и исследований за скульптурой, на этом этапе заменили все 99 канатов, удерживающих бетонный каркас монумента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/716586" frameborder="0"></iframe> В Волгограде идет реставрация монумента "Родина мать зовет!".Екатерина СИМОХИНА

На втором этапе полностью заменили системы пожаротушения и сигнализацию, обустроили дренажную систему и наружную систему освещения скульптуры. Теперь приступили к реставрационным работам наружной части монумента, - рассказывает начальник отдела капитального ремонта и реставрации музея-заповедника Сталинградская битва» Ольга Марценюк.

Для скульптуры изготовили нетиповые леса сложной конфигурации.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Реставраторам предстоит заделать все трещины и сколы, которые появились на скульптуре за долгие годы под воздействием дождя и ветра, солнца и снега. А чтобы не пропустить ничего, учитывая криволинейность поверхности и сложную архитектуру сооружения, подрядной организации пришлось установить индивидуальные леса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/716583" frameborder="0"></iframe> В Волгограде "Родину мать" закрывают в леса на полгода.Екатерина СИМОХИНА

Были изготовлены нетиповые леса сложной конфигурации, опорные и обвязочные металлические балки, настилы, разработанные для снижения ветровой нагрузки. Для их установки даже насыпали опорную площадку и сделали подъездные пути для тяжелой строительной техники. Также для работы в темное время суток установили дополнительное освещение.

В последний раз "Родина мать" была в лесах 52 года назад, когда меняли меч.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сейчас монумент закрыт уже наполовину, полностью его оденут в леса к середине июля. Демонтируют - в ноябре 2019-го.

- В последний раз «Родина мать» была в лесах 52 года назад - тогда меняли меч на скульптуре, - напоминает Ольга Марценюк. - Так что это поистине исторический момент, и каждый шаг мы тщательно документируем для истории.

«Лечить Маму» будут специальными составами. Подбирают их буквально натурным путем: наносят на поверхность, смотрят на степень укрепления, отторжения, эффективность. Работы идут параллельно с возведением лесов. Одновременно рабочие чистят монумент. Да, «Родина мать» изрядно «постарела»: с северной части появились естественные образования мха, плюс она покрылась налетом от выбросов с завода «Красный Октябрь», который находится неподалеку… Кроме того, скульптура несколько раз переживала локальную реставрацию, кое-где выгорела на солнце, от чего выглядит, как будто «покрылась пигментами». Поэтому на последнем этапе монументу придадут единую цветность.

К середине июля леса скроют скульптуру полностью.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Не станет ли она после реконструкции вдруг золотой, как Ленин на «Монолите»? - тут же засыпают вопросами представителя Минкульта журналисты (Напомним, автору скульптуры Евгению Вучетичу приписывают наставление потомкам покрыть «Родина мать» именно золотом).

- Нет и еще раз нет: никто скульптуру красить ни позолотой, ни бронзой не будет! - уверяет заместитель руководителя дирекции по строительству, реконструкции и реставрации (государственный заказчик в лице Минкультуры России) Александр Тарасов. - Памятник покроют специальным окрашивающим гидрофобизирующим составом, который будет в цвет бетона.

- Монумент станет немного светлее только за счет того, что его очистят от налета, - добавляет представительница музея.

Реставрационные работы ведут параллельно и снаружи и внутри монумента.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, на реставрацию было выделено 667 миллионов рублей. Завершить все должны к 30 марта 2020 года. Чтобы успеть в срок, работы будут вестись круглосуточно.

В период проведения реставрации не будет доступа только на смотровую площадку у подножия монумента «Родина мать зовет!». Комплекс «Мамаев курган» будет открыт для туристов.

Ремонт не сказался на потоке туристов: без лесов Родину-мать видели многие, а такую мало кто.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В дальнейших планах отреставрировать и весь остальной комплекс, который входит в ансамбль «Сталинградской битвы». В частности, музей и бассейн у его подножья, который заброшен уже много лет.

- Планируем заменить и лестницы, и освещение на кургане. На часть объектов уже имеется проектная документация, поданы и заявки на получение финансирования. Сейчас наша задача - завершить проектные работы по всему комплексу, чтобы полностью отреставрировать объекты к 80-летию Победы, - говорит заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков.

ЧТО ДЕЛАЮТ НА СТРОЙКЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ?

У монумента сегодня появилась не только тяжелая техника и разнорабочие, но и «зеленые человечки». Это специалисты, которые прибыли очистить нашу «маму».

Компания внедряет совершенно новый метод очистки на скульптуре «Родина мать», он называется «мягкий пластик». Это абразивная струйная очистка, которая бережно очищает любые поверхности. А спецкостюм у рабочего для того, чтобы защитить его он вдыхания абразивных веществ, которые при работе попадают в воздух.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/716597" frameborder="0"></iframe> Чистить "Родину мать" приехали "зеленые человечки".Екатерина СИМОХИНА

ТТХ скульптуры «Родина-мать зовет!»

Высота с постаментом - 85 метров

Высота фигуры - 52 метра,

Длина меча – 33 метра

Вес - 8000 тонн

Вес меча - 14 тонн

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