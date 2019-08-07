Вячеслав Володин: Надо, чтобы Мамаев курган был доступен всем: и родителям с детьми, и людям с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-07T11:52:57+03:00

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В Волгоград 7 августа спецбортом авиакомпании России прилетел председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Высокий гость вместе с губернатором Андреем Бочаровым и местными политиками отправили первым делом на Мамаевом курган, чтобы посмотреть ход реконструкции главного монумента, который впервые за 50-летнюю историю основательно приводят в порядок. Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев провел для гостей экскурсию по всему комплексу. Вячеслав Володин не стал давать оценку ходу реконструкции Родины-матери – это нужно делать уже после полной реставрации, зато высказал мнение по поводу благоустройства главной высоты страны.

- Ансамбль возвели в 1967 году. И за это время капитального внимания не было, - отметил председатель Госдумы. - Впервые проводится реставрация памятника. Но реконструировать надо всю территорию. Сначала реставрировать те объекты, которые являются памятниками культурного значения. Вместе с этим огромная территория поросла кустарником, необходимо облагородить с использованием новых технологий, создать условия, чтобы люди сюда приходили, приезжали из других городов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/724578" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин оценил реконструкцию Родины-матери.

Для высокого гостя провели экскурсию по Мамаеву кургану.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Указал Вячеслав Володин и на недоступность Мамаева Кургана для людей с ограниченными возможностями и для родителей с детьми.

- Когда мы начнем обсуждать проект, обязательно обратим на это внимание. Чтобы этот мемориальный комплекс могли посетить все. Он уникален, и для каждого человека в нашей стране много значит. Это дань не только нашим отцам и дедам, но дань будущим поколениям, - уверен Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/724577" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин прогулялся по Мамаеву кургану.

ИСТОЧНИК KP.RU