2019-08-20T14:09:31+03:00
Происшествия

Экс-депутат Волгограда Евгений Щур, обвиняемый в аферах с ОСАГО, сменил место заточения

Бывший народный избранник продал квартиру, где находился под домашним арестом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Алексей Зверев (слева) и Евгений Щур (справа) уже три года находятся под арестом. Следствие еще продолжается.Алексей Зверев (слева) и Евгений Щур (справа) уже три года находятся под арестом. Следствие еще продолжается.
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Бывший депутат гордумы Волгограда Евгений Щур уже три года находится под следствием. «Заработав» десятки миллионов за аферах с ОСАГО, теперь он вынужден распродавать имущество, чтобы выжить. Сегодня в Волгоградском областном суде рассматривали ходатайство адвоката экс-депутата, который просил сменить своему подопечному место пребывания под домашним арестом. Мол, квартиру, в которой Щур «сидел», он продал. И переехал… в другую собственную квартиру, которая находится в Центральном районе Волгограда. Суд удовлетворил просьбу. А вот изменять запреты и ограничения, как просил адвокат, депутату не стали.

Напомним, Евгения Щура и его коллегу Алексея Зверева поймали на мошенничествах, которые они прокручивали с ОСАГО. Эти народные избранники «заработали» на страховых выплатах более 84 миллионов рублей. В их преступной схеме было задействовано несколько фирм в Волгограде, Волжском и в Астрахани. На них работали по меньшей мере 34 человека.

Вскрылись мошеннические схемы в декабре 2016-го. Тогда же Щура и Зверева арестовали. Чуть позже в деле появился и третий их сообщник - тоже народный избранник Федор Литвиненко.

В ноябре 2018-го Щуру изменили меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Следствие еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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