В Волгограде экс-депутатов Щура и Зверева выпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-26T11:53:00+03:00

Бывшие депутаты гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур почти два года под следствием.

До конца января они будут знакомиться с материалами уголовного дела под домашним арестом

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Волгоградский областной суд 26 ноября 2018 изменил меру пресечения двоим фигурантам громкого уголовного дела о махинациях с автостраховками. Бывшие депутаты Волгоградской городской Думы Евгений Щур и Алексей Зверев находятся под следствием уже почти два года. Сегодня они покинут СИЗО, по крайней мере, на пару месяцев. Суд выпустил их под домашний арест до 26 января 2019 года, чтобы дать возможность быстрее знакомиться с материалами по делу, которые уже разрослись до нескольких сотен томов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном суде, в пятницу, 23 ноября изменили меру пресечения и третьему сообщнику Федору Литвиненко. Он будет находиться под домашним арестом до 23 января 2019 года.

Напомним, бывшим депутатам вменяют многомиллионное мошенничество с ОСАГО. По версии следствия, их фирма «Верный выбор» предлагала попавшим в ДТП водителям услуги автокомиссаров и юристов, которые выкупали права на требования и затем завышали суммы ущерба для выплат из страховой компании. По этой схеме каждому из фигурантов удалось разбогатеть на десятки миллионов рублей.