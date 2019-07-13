Выпавшую из окна судью похоронят в Волгограде 15 июля

СЕГОДНЯ 21:09 2019-07-13T21:09:13+03:00

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Страшная гибель судьи Волжского городского суда Татьяны Секериной потрясла не только ее родных, близких, коллег и знакомых, но и весь Волгоград и Волжский. Женщина выпала из окна высотки в центре Волгограда и разбилась насмерть. В причинах и обстоятельствах смерти разбираются следователи. Уже известна дата прощания с Татьяной Викторовной. Ее похоронят в Волгограде в понедельник, 15 июля 2019 года, на кладбище «Новое Ворошиловское».

- Прощание с Татьяной Секериной пройдет в прощальном зале №2 ритуального зала похоронного дома «Память» 15 июля с 11 до 12 часов по адресу: Волгоград, ул. Землячки, 74. Захоронение состоится в 12.15, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжского городского суда.

- Очень порядочный и честный человек. Добрый, любящий жизнь, обожающий свою дочь, - так говорят о погибшей ее друзья и коллеги.

23 июля Татьяне Секериной должно было исполниться 48 лет. В молодости она мечтала стать врачом. И даже училась в Волжском медколледже, потом несколько лет работала медсестрой в Волгограде. С 1994 по 1999 годы училась на юрфаке ВолГУ. Параллельно работала юристом, затем адвокатом в консультации №134. В судебной системе с 2004 года. Все 15 лет проработала в Волжском городском суде.

Среди громких уголовных процессов, которые вела судья Секерина, дело экс-главы Среднеахтубинского района Сергея Тихонова, который вместе с депутатом Госдумы Николаем Паршиным был замешан в махинациях с Рахинской школой. Из недавнего - дело волжанина, расстрелявшего соседа из-за громкой музыки.

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ИСТОЧНИК KP.RU