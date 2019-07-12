Следователи выясняют обстоятельства смерти судьи в Волгограде

Волжский городской суд 12 июля официально подтвердил гибель судьи Татьяны Секериной. Тело женщины нашли накануне днем на асфальте у шестнадцатиэтажки на улице Пархоменко. Она выпала с верхнего этажа, где находилась ее квартира. Сейчас в причинах смерти федерального судьи разбираются следователи. Пока неизвестно, что это было - несчастный случай, ее собственное решение или же в деле есть криминальный след.

- Следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти женщины, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

До окончания проверки ведомство произошедшее не комментирует. Как не могут назначить и дату прощания и похорон Татьяны Секериной.

- Для сотрудников суда Татьяна Викторовна была личным примером, наставником, профессиональным авторитетом, коллеги глубоко скорбят в связи с ее кончиной, - отмечают в Волжском городском суде. - Выражаем искренние соболезнования семье и родным Татьяны Викторовны, а также разделяем всю боль ее утраты.

Среди громких уголовных процессов, которые вела судья Секерина, дело экс-главы Среднеахтубинского района Сергея Тихонова, который вместе с депутатом Госдумы Николаем Паршиным был замешан в махинациях с Рахинской школой. Из недавнего - дело волжанина, расстрелявшего соседа из-за громкой музыки.

- Очень порядочный и честный человек. Добрый, любящий жизнь, обожающий свою дочь. У Татьяны была замечательная дружная семья. Она любила свою работу. Для нас это огромная потеря, - поделилась с «КП-Волгоград» коллега погибшей, судья Марина Фаюстова.

Через пару недель, 23 июля, Татьяне Секериной должно было исполниться 48 лет. В молодости она мечтала стать врачом. И даже училась в Волжском медколледже, потом несколько лет работала медсестрой в Волгограде. С 1994 по 1999 годы училась на юрфаке ВолГУ. Параллельно работала юристом, затем адвокатом в консультации №134. В судебной системе с 2004 года. Все 15 лет проработала в Волжском городском суде.

- Коллеги о ней отзываются как о профессионале с большим опытом. В 2014 году ей был присвоен пятый квалификационный класс - это довольно высокий уровень для городского суда, - рассказал «КП-Волгоград» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Александр Тюменцев.

У Татьяны Секериной остались муж и девятилетний ребенок.