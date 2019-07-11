В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Днем 11 июля в оперативные службы Волгограда позвонили жители дома №17 по улице Пархоменко. Люди рассказали, что под окнами их подъезда лежит окровавленное тело женщины.
К месту ЧП тут же выехала полиция и «скорая» помощь. К сожалению, помочь пострадавшей медики уже не могли. Женщина скончалась. По предварительной версии, она выпала с балкона расположенной рядом высотки. Шансов выжить у нее просто не было, так как упала она с 15-го этажа.
По словам очевидцев, женщина владеет квартирой в этом доме. Известно, что ей 48 лет. Как сообщили «КП-Волгоград» собственные источники в правоохранительных органах, погибшая - федеральная судья Волжского городского суда Волгоградской области.
Есть данные, что квартира, откуда выпала женщина, была закрыта изнутри.
На месте работает следственная группа, выясняются подробности и обстоятельства случившегося.
У погибшей остались супруг и малолетний сын.
ИСТОЧНИК KP.RU