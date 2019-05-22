Волжанину, расстрелявшему соседа за громкую музыку, дали почти десять лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-22T11:24:34+03:00

Волжанин проведет почти десять лет в колонии строгого режима. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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В Волжском вынесли приговор 32-летнему местному жителю, который из-за громкой музыки расстрелял соседа. Мужчине дали 9 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Напомним, убийство произошло 30 сентября 2018 года.

- Осужденный проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент он также услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Без лишних слов и попыток разрешить конфликт мирно волжан выстрелил в упор в нарушителя тишины. 31-летний дебошир скончался на месте. После этого преступник сбежал в Волгоград к своей маме, где надеялся спрятаться, но был найден следователями.

Как отмечают в пресс-службе областной прокуратуры, вину свою мужчина впоследствии признал полностью. Приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU