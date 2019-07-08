2019-07-08T17:35:46+03:00
Происшествия

В Астрахани судмеэксперт продавал похоронной фирме списки умерших

На взятке от предпринимателя медика и поймали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Похоронный бизнес - один из самых криминальных в России. И не редко в нем замешаны врачи и судмедэксперты и. Недавно на всю страну прогремел скандал в волгоградском патологоанатомическом бюро, где руководителя поймали на подмене органов умерших. А недавно на «заработке на умерших» попался и врач из Астрахани - бывший заведующий Харабалинским райотделением ГБУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Как установили следователи, заведующий, который по должностным инструкциям обязан хранить в тайне персональные данные умерших, наоборот зарабатывал на этом.

- 27 декабря 2018-го бывший заведующий получил от индивидуального предпринимателя, которые занимается оказанием ритуальных услуг, деньги в размере 27 тысяч рублей за персональные данные умерших лиц, - рассказали "КП-Волгоград" в Астраханской областной прокуратуре. - Ему уже утвердили обвинительное заключение по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Уголовное дело передали в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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