В Волгограде отправили в суд дело патологоанатома, который подменял органы и диагнозы умерших

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-05T16:55:12+03:00

Главврача сначала поймали на взятке, а потом вскрылись и более серьезные преступления, которые происходили в волгоградском бюро. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На скамью подсудимых отправили и двух его сообщников

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело, в котором фигурантами выступают главврач волгоградского областного патологоанатомического бюро и двое его подчиненных, передали в суд. Теперь суду предстоит определить степень вины каждого из этих «махинаторов». Их обвиняют по пяти статьям. Да, статьи нашлись, но то, что они творили, до сих пор не укладывается в головах.

Напомним, эти люди превратили патологоанатомическое бюро в какую-то мафиозную группировку. Доказано, что санитары оказывали платные услуги, которых нет в Уставе, а главврач закрывал на это глаза за «откаты», которые они ему приносили.

- Установлено, что руководитель медицинского учреждения «заработал» на своих подчиненных почти 600 тысяч рублей, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области.

Кроме того, главврач начислял большие премии подчиненным, правда, большую часть этих денег забирал себе сам. Сумма ущерба составила 162 тысячи рублей.

Но все это меркнет на фоне более ужасных преступлений этих волгоградских патологоанатомов. Доказано, что они подменяли органы умерших. «КП-Волгоград» писала о беременной Елене Мачкалян, которая в январе 2017-го потеряла ребенка и умерла сама по халатности медиков. Чтобы скрыть истинную причину смерти, они подменили печень роженицы органом больного мужчины. И «списали» смерть Мачкалян на «Аутоиммунный гепатит».

- После подмены они сфальсифицировали протокол патологоанатомического исследования, справку о смерти, содержащую подложные сведения о диагнозе, а также медицинское свидетельство о смерти, которое выдали родственникам, - поясняют в ведомстве.

И это не единственный случай подмены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/697149" frameborder="0"></iframe> Виталий Кептюха умер в больнице, не дождавшись помощи от врачей. На вскрытии патологоанатом подменил его органы на части тел четырех чужих людей.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К настоящему моменту следователи собрали достаточно улик, и прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Оперативное сопровождение хода расследования этого уголовного дела осуществлялось оперативными сотрудниками отдела ЭБиПК УМВД по Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="460" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/651364" frameborder="0"></iframe> Паталогоанатом задержан за взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU